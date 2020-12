Divaen svarer igen: Slap nu af

Fernando Alonso erklærer sig glad for, at rivalerne brokker sig over den dobbelte verdensmesters deltagelse i den kommende test for unge kørere

SAKHIR (Ekstra Bladet): Allerede før det internationale motorsportsforbund, FIA, gav dispensation, så rivalerne skævt til Fernando Alonso og Renault.

Det gør det de stadigvæk, efter det stod klart, at 39-årige Fernando Alonso med to verdensmesterskaber og 314 Formel 1-grandprixer i bagagen får lov til at køre den såkaldte ‘Young Driver Test’ efter Abu Dhabis Grand Prix - på bekostning af 19-årige Christian Lundgaard.

Hverken Alonso eller menigheden i Spanien forstår, hvorfor andre er frustreret over, at han tager pladsen fra dem, testen var beregnet til.

Unge talenter.

Divaen kørte sidst for McLaren i 2018, og han har fået flere tests i to år gamle biler som led i forberedelserne til comebacket for Renault, der næste år omdøbes til Alpine.

- Jeg ved, at der tales meget om mig. Jeg er glad for, at de rivaliserende teams er så bekymrede over en test, hvor jeg bare banker rust af, siger han til Sky i Bahrain.

- De kan slappe helt af, for jeg skal ikke udvikle noget. Det er bare nogle kilometer til mig.

Dermed misser Alonso også, hvorfor mange rivaler er tossede. Det har sådan set ikke noget med ham personligt at gøre, men ånden i testen.

- Det er ret tydeligt, at Fernando ikke er en ‘young driver’. Det er ikke sådan, at han kun har kørt to løb. Og han har allerede kørt utallige test i år i Formel 1-biler. Så jeg fatter det ikke, siger McLarens Lando Norris.

Testen har deltagelse af andre ældre kørere, som bruges til simulatorarbejde, men ingen af dem er på gridden til 2021.

Hvis det pludselig er muligt at benytte aktuelle kørere til denne test, ville Ferrari gerne give Carlos Sainz Jr. tid i bilen.

Grosjean giver op: Risikoen er for stor

Kevin forenet med forbillede

Racing Point brokker sig, fordi Sebastian Vettel da også gerne ville have en tidlig smagsprøve på, hvad han skal køre næste år.

- Jeg var overrasket over, at Fernando fik lov til at teste, så den debat skal vi tage med FIA, siger teamchef Otmar Szafnauer.

- Jeg synes, reglerne er ret klare. Det er en test for unge kørere, og en dobbelt verdensmester på snart 40 er ikke en ung kører, hvis du spørger mig. Jeg skal forstå reglerne først, og så må vi se, hvad vi gør derefter, siger han.

Debriefing fra Bahrain: Kevins kattelem til F1

Her er Kevins bødler: Legende-søn og slagsbror

Unikt indblik: KUN for F1-nørder og Kevin-fans