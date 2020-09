Dobbelt-podie til Lundgaard: Min weekend

MONZA (Ekstra Bladet): Tredjepladser i både hovedløbet og søndagens sprintløb under Italiens Grand Prix udløser 25 point til Christian Lundgaard, hvilket er den største høst i en enkelt weekend for den danske Renault-akademikører i F2.

Ikke mindst fordi han efter det ternede flag blev forfremmet til andenpladsen, da vinderen Dan Ticktum blev diskvalificeret. Det var ikke muligt at tage den påkrævede brændstofsprøve, da hans Dams-racer gik i stå kort efter det ternede flag; formentlig fordi den var løbet helt tør ...

Den 19-årige østjyde rykker frem på femtepladsen i den samlede stilling, hvor de syv første kørere stadig har en titelchance med fire resterende afdelinger i sæsonen.

Lundgaards løb understreger danskerens potentiale, for han formår virkelig at få mere ud af sin ART Grand Prix-racer end teamkammeraten Marcus Armstrong, der som kontrast igen tager fra en racerbane uden point.

Både lørdag og søndag kørte danskeren modne løb i stedet for at gå blindt efter guldet.

- For at være helt ærlig var farten der nok ikke til at køre med om sejren eller andenpladsen, og jeg var lidt heldig med at nå podiet i dag, siger Lundgaard på Monza.

- Det har været en god weekend, for vi havde ikke den hurtigste bil, men fik det meste ud af den.

Mick Schumacher (Prema) vandt lørdagens løb og rykker frem på andepladsen i mesterskabet, som føres af Callum Ilott (UNI-Virtuosi). Deres teams har været klart stærkest i denne sæson og var det også i Italien, selv om det for en stund lignede, at Lundgaard kunne udfordre Callum Ilott om andenpladsen i det sidste løb, der suverænt blev vundet af Dan Ticktum.

- Jeg havde ikke helt farten til at udfordre Callum. Når man se på de seneste weekender, er jeg glad for back-to-back podier. Vi har scoret flere point end længe, siger danskeren, som kun fik to point med fra løbene i Spanien og Belgien.

- Jeg tror stadig, vi kan finde noget mere. Det gælder alle. Men når man ser på, hvor vi var de seneste to weekender, har vi fundet noget, som virker.

ART Grand Prix var noget mere konkurrencedygtige på Monza, end teamet har været de to sidste weekender. Dog gav det kun point i den danske side af garagen. Foto: Clive Mason/Getty/FIA Content Pool

- Vi kører allerede igen næste weekend og derefter tre gange mere. Vi er stadig med i kampen. Vi hakker videre og havde også lidt held, men det skal man også have nogle gange. Det her var vist vores weekend.

Som Lundgaard igen understreger, at nøglen til en god F2-sæson stabile resultater, hvor man skal score 20-22 point i gennemsnit for have en titelchance.

- Lige nu fokuserer jeg ikke på mesterskabet, det handler om at score point. Naturligvis er jeg glad for, hvis jeg kan hente på dem foran mig i mesterskabet, men jeg er mere fokuseret på ikke tage for meget risiko, siger han.

Drama for Vesti i F3

Hvem der var en flue på væggen i debriefingen hos Prema i F3, efter samtlige kørere udgik af sprintløbet…

Etteren i mesterskabet Oscar Piastri blev kørt af banen, så bordet var dækket til australierens teamkammerater Frederik Vesti og Logan Sargeant.

Danskeren var helt oppe som treer, da amerikaneren trods en startplacering som 26’er nærmede sig bagfra.

Det blev til en række drabelige dueller, som Sargeant ville have sin teamkammerat til at flytte sig. Hvad han ikke forstår, at i juniorkategorier er det hver mand for sig selv, og i særdeleshed efter Prema allerede lørdag sikrede holdmesterskabet.

Se også: Dansk triumf på Monza

Se også: Ferrari-fadæse: Kevin fik ram på superstjerne

Amerikaneren satte den afgørende overhaling ind i Ascari-chikanen, men snittede Vestis frontvinge, da han trak ind foran, så begge måtte udgå.

- Han er sådan en idiot, fnyste amerikaneren.

Man argumenterer nemt for, at han er en større en af slagsen selv, da den unødige kontakt betød, at begge mistede vigtige point før sæsonfinalen om en uge.

Dommerne ser på den efterfølgende, men kun en kører risikerer straf, nemlig Sargeamt der nemt kunne have undgået katastrofen.

Opdateret med forfremmelsen af Lundgaard til andenpladsen efter Dan Ticktums diskvalifikation.

F2-stilling efter otte afdelinger 1. Callum Iliott (UNI-Virtuosi) 149 point 2. Mick Schumacher (Prema) 143 point 3. Robert Shwartzman (Prema) 140 point 4. Yuki Tsunoda (Carlin) 123 point 5. Christian Lundgaard (ART GP) 116 point 6. Guanyu Zhou (UNI-Virtuosi) 102 point 7. Nikita Mazepin (Hitech) 102 point 8. Louis Delétraz (Charouz) 93 point 9. Dan Ticktum (Dams) 77 point 10. Luca Ghiotto (Hitech) 71 point Vis mere Luk

Watt hentet i privatfly: Første gang jeg havde modet

Debriefing fra Spa: Fyreseddel undervejs