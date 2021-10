Dødt løb: - Alt er åbent

For første gang i Formel 1's nuværende æra er det umuligt at forudse, om Mercedes løber med titlerne eller ej

Formel 1-fans har skreget på spænding i årevis.

Som ingeniørerne for længst har kastet alle kræfter efter udviklingen af de markant anderledes biler fra 2022-sæsonen, er den endelig kommet.

Efter 15 grandprixer og med under en tredjedel tilbage Formel 1-sæsonen er der dødt løb mellem 36-årige Lewis Hamilton og den 12 år yngre Max Verstappen.

To point adskiller Mercedes- og Red Bull-profilerne før Tyrkiets Grand Prix, og intet tyder på en afgørelse før sæsonfinalen i december i Abu Dhabi.

I så fald er det første gang, siden V6-hybridmotorerne blev indført, at Mercedes bliver udfordret frem til sæsonfinalen - og risikerer at tabe.

Tættest kom Ferraris Sebastian Vettel i 2017 og 2018, hvor Lewis Hamiltons først sikrede titlen i Mexico med tre løb tilbage i kalenderen.

Alle regimer får en ende, men om det bliver i år, at den talentfulde opkomling får ram på den snu og erfarne mester, er umuligt at spå om.

På banen i år har VM-bejlere haft to større sammenstød. Først på Silverstone og siden Monza (billedet). Foto: Hasan Bratic/Ritzau Scanpix

Mesterskabskampen forbliver lige, og de resterende syv baner favoriserer ingen.

- Jeg tror ikke, at nogen baner skiller sig ud i samme grad som Rusland og Monza, men helt sikkert vil Mercedes være stærke, siger Red Bull-teamchef Christian Horner efter de seneste to runder, hvor tyskerne har haft overtaget, og Lewis Hamilton lige har klemt sig foran i VM-duellen.

- De vandt i Tyrkiet sidste år og vil være stærke igen. Men i Austin bør vi være lige. I Brasilien og Mexico har vi altid været gode.

- Vi ved ingenting om Qatar, og vi ved heller ikke det store om Jeddah, og så kommer Abu Dhabi. Du kan sige, at det er 50-50, når vi ser på, hvad der er tilbage; om den favoriserer den ene part eller den anden, mener Horner.

Begge VM-udfordrere bliver tvunget ud i en fjerde motorenhed med dertilhørende gridstraf for at have nok dele til at kunne færdiggøre sæsonen.

Max Verstappen tog sin i Rusland og udnyttede det sene regnkaos til at køre hele vejen fra bagerste række til andenpladsen.

Derimod har Lewis Hamilton stadig sin til gode. Samtidig mistede den forsvarende syvdobbelte mester vigtige point på Monza, hvor Mercedes var stærkest, men Verstappen endte med at sende begge i gruset.

- At komme fra to Mercedes-fæstninger kun to point fra i kørermesterskabet er enormt opmuntrende. Med syv igen er alt åbent, siger Horner.

Mercedes og Red Bull kommer til at ligge sidde om side resten af sæsonen. Foto: Hoch Zwei/Ritzau Scanpix

Rivalen er mindre tilfreds med udbyttet.

- Vi har ikke maksimeret vores scorede point, siger Toto Wolff, der for første gang som teamchef for Mercedes for alvor er under pres fra et andet team.

- Max kom helt ekstraordinært igen, og det er ikke godt for mesterskabet, siger han.

- Vi er nødt til at være aggressive i, hvordan vi angriber sæsonen, ikke defensive, men bare rykke fremad for at score de store point.

- Jeg tvivler på, at nogen af holdene vil have store udsving; det handler blot om at gøre det mest muligt, siger Mercedes-teamchefen.

Mercedes i hybridæraen Konstruktør-VM: 7 (2014-2021) Kører-VM: Hamilton (2014-2015), Rosberg (2016), Hamilton (2017-2021). Grandprix-sejre: 107 sejre Pole-position: 119

Her var det tæt

2016: Efter Lewis Hamiltons motor gik op i røg på vej mod en ellers sikker sejr i Malaysia, trak Nico Rosberg fra hos Mercedes. En førsteplads i Japan betød, at han kunne nøjes med fire andenpladser i træk og stadig vinde med en margin på fem point. Takket være en regel om dobbelte point i sæsonfinalen, havde Rosberg også en chance for at vinde i 2014, men mistede den.

2012: Fernando Alonso-fans mindes også denne sæson med gru. Tre point var spanieren fra at sikre sin tredje VM-titel. Det så særligt godt ud, da Sebastian Vettel var involveret i en episode på første omgang, som sendte ham bagerst i feltet. Men Ferraris spanier blev kun toer, og så var en sjetteplads rigeligt til at sikre Red Bull-stjernen en endnu et mesterskab.

Som Ferrari-kører var Fernando Alonso to gange meget tæt på at blive verdensmester. Foto: Jan Sommer

2010: Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Mark Webber, Lewis Hamilton, Jenson Button og Felipe Massa havde en ting til fælles i denne legendariske sæson. De førte alle mesterskabet på et tidspunkt. Føringen ændrede sig ti gange undervejs, og Vettel toppede kun en enkelt gang. Efter at have vundet det sidste løb. Takket være en syvendeplads i Abu Dhabi sluttede Alonso fire point efter.

Allerede en historisk sæson

Hjemme foran tv-skærmen gnider Ekstra Bladets Formel 1-ekspert, Jason Watt, sig i hænderne over den mest intense VM-duel i årevis.

- For mig er deres duel lige så legendarisk, som da Senna og Prost kørte hinanden af banen først som teamkammerater hos McLaren og året efter for forskellige teams. Og jeg er sikker på, at Hamilton og Verstappen ikke har kørt ind i hinanden for sidste gang, siger han.

- Det er allerede historisk. Som tiden går, vil det gå op for folk, hvor legendarisk en duel det her er.

Blandt fan-grupperne efterlyser Watt imidlertid lidt nuancer.

- De deler vandene. Enten er man fan, eller en der hader, hvilket jeg synes er lidt ærgerligt. Der er få neutrale, som siger ‘lad den bedste mand vinde’. Den hårde tone dominerer.

Selv om Red Bull har en marginalt bedre bil, føler Watt, at Mercedes har en lille fordel i kampen om mesterskabet.

- Min mavefornemmelse siger, at Hamilton sammen med Mercedes kører den hjem på erfaring og snilde. De har været der før; det har Red Bull også, men det er efterhånden længe siden.

Kun Nico Rosberg har i hybridæraen presset Lewis Hamilton i VM-kampen. Nu er der endelig en reel udfordrer fra et andet team. Foto: Francisco Seco/Ritzau Scanpix

- Max har ikke vundet et stort mesterskab siden gokart. Han virker megacool, men mon ikke der er en lille stemme, som siger, at han er oppe imod ham, der altid vinder? Hvis nogen snubler, tror jeg, at det bliver Verstappen og Red Bull. Men måske er han så kølig, som han siger. Uvisheden gør det bare endnu mere spændende, siger Jason Watt.

I Tyrkiet tog den hollandske udfordrer udsigten til sit første mesterskab ganske roligt.

- Jeg gør altid mit bedste og ved, at teamet gør det samme. Hvis det ender med en førsteplads, er det en stor bedrift - det er, hvad vi arbejder for, men selv hvis vi slutter toer, har det været en god sæson, og i sidste ende er det ikke noget, som for alvor ændrer mit liv, siger Verstappen.