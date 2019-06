Døren på klem: Kriseramt team overvejer fyreseddel

Efter tre sæsoner hos Renault er der ingen garantier for, at Nico Hülkenberg får sin aftale forlænget, fastslår teambossen Cyril Abiteboul

Renault holder alle muligheder åbne til næste sæson, hvor Nico Hülkenberg risikerer at miste sit sæde efter tre sæsoner i gult.

Sidste år skrev den store transferoverraskelse Daniel Ricciardo under på en flerårig kontrakt, men eksempelvis Esteban Ocon kan komme på tale til det andet sæde i 2020.

På en pressekonference under hjemmebanegrandprixet i Frankrig fastslog teambossen Cyril Abiteboul, at teamet afsøger dets muligheder, før de beslutter sig for, hvem der skal være teamkammerat med den australske stjerne.

- Situationen er klar. Vi har en toårig aftale med Daniel, mens den oprindelige del af Nicos kontrakt udløber med udgangen af året, sagde han.

Tyskeren skrev under på en treårig aftale i 2016, da Kevin Magnussen og Jolyon Palmer kørte for holdet. Han var langt fra førstevalg. Sædet blev med Kevin Magnussens ord tilbudt til så mange, at selv paven fik buddet.

Da Hülkenbergs daværende Force India-teamkammerat Sergio Perez takkede nej, takkede tyskeren ja. Og blev godt betalt for sin underskrift.

Men Daniel Ricciardo er for alvor dyr; rygterne siger 400 millioner kroner for to år, så franskmændene kan tænkes at ville spare lidt på lønbudgettet i den anden side af garagen. Australieren har fået overtaget på Hulken, hvis charme ikke sælger mange biler uden for Tyskland.

Selv om Daniel Ricciardo stadig kæmper med at vænne sig til at køre Formel 1 i en ringere racer, end den Red Bull han var vant, har australieren været bedste Renault-kører på det seneste. Foto: GERARD JULIEN/Ritzau Scanpix

- Måske fortsætter vi vores rejse med Nico. Han har helt tydeligt leveret for teamet. Vi giver ham kredit for det, men vi er også nødt til at se på mulighederne, ligesom alle andre gør. Og ligesom jeg er sikker på, at Nico gør, siger Abiteboul.

- Efter sommerpausen er formentlig det rette tidspunkt at sætte os sammen for at tale fakta og lyster.

For en måned siden blev Nico Hülkenberg nævnt som potentiel Pierre Gasly-afløser hos Red Bull. Særlig rådgiver Dr. Helmut Marko afviser at have talt med tyskeren, og ifølge Ekstra Bladets oplysninger stammer den historie fra Renault-kørerens lejr, fordi han drømmer om den udvikling.

Esteban Ocon er et oplagt emne for Renault. Franskmanden sidder på bænken denne sæson på grund af sin tilknytning til Mercedes, men var på tale allerede til 2017-sæsonen og havde sådan set en aftale med Renault til denne sæson, indtil Daniel Ricciardo chokerede alle med sit skifte.

Der skal dog klinkes nogle skår med Mercedes-bossen Toto Wolff, efter Abiteboul havde givet hånd på et sæde til Ocon i denne sæson.

Christian Lundgaard står forrest i Renaults eget talentprogram. Umiddelbart er planen for den 17-årige østjyde dog tidligst Formel 1 fra 2021.

