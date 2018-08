Dommen er faldet: Kevin lider kæmpe tab i millionstrid med manager

Der er netop faldet dom i sagen om Kevin Magnussen og racerkørerens tidligere manager, Dorte Riis Madsen.

Formel 1-kører er blevet dømt til at betale 20% af sin bruttoindtægt fra 1. september 2015 til til 30. juni 2021.

Dommen slår også fast, at Dorte Riis Madsen er retmæssig ejer af 20% af A-anparterne i Anpartsselskabet af 1. april 2010, som blev stiftet, da Magnussen fyldte 18 år.

Derudover skal han betale sagens omkostninger, som løber op i 375.00 kroner.

Kevin Magnussens tidligere advokat, Kristian Paaschburg, blev anklaget for at have ydet 'klart dårlig rådgivning' til sin tidligere klient, og at han agerede, som var han tilknyttet Dorte Riis Madsen og ikke Kevin Magnussen.

Paaschburg er blevet frifundet, og Magnussen skal også betale omkostningerne for ham.

Det står ham i 150.000 kroner.

Det samlede tab er svært at gøre op, da kontrakten løber helt til 2021.

Stridens kerne har drejet sig om en manageraftale, som blev indgået i 2010, da Kevin Magnussen fyldte 18 år, og Bestseller-ejer Anders Holch Povlsen trådte til som investor. I denne konstruktion overtog selskabet - hvor rigmanden har 51 procent - rettighederne til racerkørerens indtægter.

Som direktør fik Dorte Riis Madsen 800.000 kroner i årsløn, og Kevin Magnussen blev dengang og nu betragtet som lønansat.

2010-aftalen fastslår, at deres veje tidligst kunne skilles i 2021, men i sommeren 2015 efter en længerevarende konflikt blev hun fyret.

Racerkøreren hævdede, at hun havde opført sig illoyalt og direkte modarbejdet ham allerede, mens han i 2014 kørte for McLaren. Kort sagt havde hun ikke passet sit arbejde.

Dorte Riis Madsen krævede 20 procent af Kevin Magnussens bruttoindtægter fra 1. september 2015, fordi hun ikke reelt er direktør længere. Vel at mærke 20 procent af de penge, som løber ind i selskabet frem til 2021 og ikke kun af den løn, som racerkøreren får udbetalt.

Bestseller har investeret i omegnen af 120 millioner kroner i Magnussens karriere. Først fra skiftet til Haas begyndte der at flyde penge i den rigtige retning, så selskabet er stadig en dundrende underskudsforretning.

Derfor får Magnussen langt fra sin fulde løn fra Haas udbetalt, og de 20 procent skulle ifølge forsvaret komme fra racerkørerens egen lomme. Penge han ikke har.

Nu er sagen afsluttet med mindre den ankes.

