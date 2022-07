Dommen over ny Haas: - Ligner et hit

BUDAPEST (Ekstra Bladet): Ved første øjekast så Haas’ længe ventede opgradering ikke ud til at være noget særligt og slet ikke en ‘hvid Ferrari’.

Under tørre forhold på Hungaroring lå Kevin Magnussen i den tunge ende kun marginalt foran Mick Schumacher.

I den første tællende kvalifikation kvalificerede danskeren sig som nummer 13 med Mick Schumacher to pladser og 0,377 sekunder bag ham.

Selv om Q3 glippede var Magnussen ganske fortrøstningsfuld, da Ekstra Bladet talte med ham - nærmest mere end efter fredagens sessioner.

- Det ligner ikke et et kiks; det ligner mere et hit, sagde han.

Banen lå ikke umiddelbart til Haas, og så er bilen ændret så mange steder, at kører og ingeniører lige skal lære den at kende.

- Vi har indsamlet, hvad vi kunne denne weekend i forhold til test og data. Vi har set nogle positive ting, men vi skal bruge lidt mere tid på at trække noget mere omgangstid ud af den, lød det fra danskeren.

Kevin Magnussen var ved godt mod efter tidtagningen - her i selskab med Haas-pressechef Stu Morrison. Foto: Tariq Mikkel Khan

- I det mindste har vi sat en opgradering på, der opfører sig som forventet, og som der er potentiale i. Det er et godt skridt. Og det ser ikke ud til, at vi har taget et skridt bagud.

- Faktisk ligner det allerede et lille et fremad, selv om vi som team har været lidt ved siden af os selv i denne weekend. Men det lader til, at min bil er lidt bedre, hvilket er positivt.

Skiftende vejrforhold og kun tre timers træning har ikke gjort situationen nemmere.

- Vi har taget store skridt i denne weekend allerede og har undervejs lavet markante ændringer i setuppet. Fra mit udgangspunkt som kører har det ikke været særlig konsistent, og det bliver ikke nemmere af at være vådt undervejs i tredje træning.

- Jeg stresser ikke over det, og jeg glæder mig bare over, at vi sætter opgraderinger på.

Hvad potentialet er før anden halvdel af sæsonen, vil Magnussen ikke spå om.

- Jeg prøver ikke at have for mange forventninger. Jeg går ind til det med et åbent sind og ser, hvad vi kan gøre. Det er bare spændende at se, om vi kan ramme plet.

Hungaroring er et af de sværeste steder at overhale, og der er kun 40 procents chance for regn under løbet, så Haas skal bruge hjælp for at nå i pointene.

Som altid er håbet point om søndagen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Under anden træning så Magnussens bil langt hurtigere ud i løbstrim end Schumachers, men teamet har siden pillet meget med, hvordan den er sat op.

- Nu er vi fokuseret på søndag. Forhåbentlig får vi en god start, som vi plejer, og så prøver vi at sætte os i en position, hvor vi kan score point. Vi er her for at fighte, siger teamchef Günther Steiner.

