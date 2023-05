Donerer vip-mad til nødstedte

Hele F1-cirkusset var næsten stillet op til 'Made in Italy'-grandprixet denne weekend på Imola-banen tæt ved Bologna.

Tirsdag fik alt personel besked på at forlade racerbanen på grund af tiltagende regn i det katastroferamte område, og dagen efter blev grandprixet aflyst.

Intet går dog til spilde.

Foruden 7,5 millioner kroner bekræfter Formel 1, at man donerer al vand og mad bestilt til den eksklusive Paddock Club, holdene og madboder til en lokal hjælpeorganisation.

Sammenlignet med mange af nabobyerne var Formel 1-banen - trods dette billede - ikke hårdt ramt. Foto: Jennifer Lorenzini/Ritzau Scanpix

Oversvømmelserne har fordrevet mange fra deres hjem. Foto: Federico Scoppa/Ritzau Scanpix

De vil distribuere den til nødstedte i området.

- Vi må gøre alt, hvad vi kan, for at støtte dem i den svære tid. Derfor donerer vi for at støtte nødhjælpen, siger præsidenten for Formel 1, Stefano Domenicali, som selv er fra Imola.

Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), som er bosat i Faenza 16 km fra banen, var endnu mere håndgribelig i sin hjælp. Han var på gaden for at hjælpe med at skrabe mudder af gaderne.

Fans med billetter kan vælge mellem refundering eller ombytning til næste år. Grandprixet er så godt som umuligt at placere senere på året, dertil er logistikken for kompliceret. I stedet håber arrangørerne, at de kan afholde det i 2026. Den nuværende kontrakt udløber i 2025.

Torsdag fik F1-holdene lov til at vende tilbage til paddocken for at starte nedpakningen. Forventningen er, at alt grej er i Monaco i begyndelsen af næste uge, så næste grandprix kan forløbe upåvirket.

