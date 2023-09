Drama afværget: Ferrari-drømmen lever

MONZA (Ekstra Bladet): Brølet må man kunne have hørt helt inde ved domkirken i Milano.

Bedst som Max Verstappen lige havde fravristet Charles Leclerc pole-position til Italiens Grand Prix, strøg Carlos Sainz Jr. over stregen sølle 13 tusindedele af et sekund foran den suveræne hollænder.

Spanierens første pole-position i år og Ferraris tredje.

Max Verstappen kan søndag sætte rekord og vinde sin tiende sejr i træk, og han er favorit til at gøre det trods andenpladsen.

For selv om Ferraris tifosi fejrede Sainz’ bedrift, som havde de gang i en god sæson, er realiteterne, at de stadig - ligesom Haas - har problemer med at holde liv i dækkene, når der gælder.

- Lad os vente at se i morgen, konstaterede Verstappen tørt over radioen.

Carlos Sainz Jr. scorede med 13 tusindedeles margen karrierens fjerde pole-position - og første på Monza. Foto: Tariq Mikkel Khan

I kulissen lurede et drama, idet begge Ferrari-kørere først var kaldt til stewards for ikke at have overholdt maksimumstiderne på banen, som er notorisk kendt for trafikpropper og nølen under tidtagning.

Det møde blev aflyst, da resultatet af tidtagningen forelå.

Man er vel i Italien …

Kun meget modige stewards ville ændre et resultat i et land, hvor Ferrari er mindst lige så vigtig en religion som den katolske kirke.

- Jeg var ikke så bekymret, for jeg var nødt til at sænke farten for ikke at komme i vejen for andre, sagde Sainz efterfølgende.

I forhold til søndagens chancer var han realist.

- Den Red Bull viser sin styrke, når den kommer fem-seks omgange ind i stintet, sagde han.

Ferrari kan feste lørdag, men søndag er Red Bull igen favoritter. Foto: Tariq Mikkel Khan

Kevin Magnussen så ud til at have overtaget hos Haas denne weekend; lige indtil det sidste og afgørende forsøg.

Her lykkedes det Nico Hülkenberg at tvinge to tiendedele mere ud af VF-23’eren, før danskerens sidste forsøg endte i trafikkaos, da Lance Stroll overhalede ham på sin ud-omgang, så de var alt for tæt på hinanden til at levere gode omgange.

Haas-duoen er 13 og 19 på den provisionelle grid.

Hvis man synes, det er hårdt og skuffende Kevin Magnussen, er der andre kandidater i feltet.

Begge Alpine blev knockoutet i Q1 som nummer 17 og 18; for blot en uge siden stod Pierre Gasly på podiet.

Endnu en Q1-exit for Kevin Magnussen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Lance Stroll (Aston Martin) skal igen være glad for at have sin far som arbejdsgiver. Canadieren har stadig sit første podie til gode i år, mens Fernando Alonso har nået syv. Spanieren nåede Q3 og starter tier på Monza. Stroll starter sidst!

Logan Sargeant (Williams) havde heller ikke nogen stor dag. Amerikaneren sidder i en raket på en bane, han kender. F1-fremtiden er på spil, og han måtte nøjes med en 15. plads.

Hans teamkammerat Alexander Albon var dagens anden store overraskelse med en femteplads lige bag Sergio Pérez.