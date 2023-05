Drama før nøgle-kvalifikation

MONACO (Ekstra Bladet): Selv de allerbedste Formel 1-kørere laver kostbare fejl, når grænserne skal findes i Monacos gader.

En af de vigtigste regler er, at man ikke må køre galt i den tredje træning kort før årets vigtigste kvalifikation.

Men selveste Lewis Hamilton afsluttede den sidste session med at sende den markant ændrede Mercedes i væggen.

Han havde lige kørt den hurtigste første sektor af alle, da fronten fik et ordentligt tryk. Mekanikerne får travlt med at få ham klar til kvalifikation.

Lewis Hamilton i væggen. Foto: Stephane Mahe/Ritzau Scanpix

Gode muligheder for spionfotograferne til at tage billeder af Mercedes-racerens bund. Foto: Stephane Mahe/Ritzau Scanpix

En sjælden fejl fra Hamilton. Foto: Stephane Mahe/Ritzau Scanpix

Kevin Magnussen fik heller ikke den bedste optakt til den afgørende del af weekenden.

Han kørte 12. bedste tid, 26 tusindedele af et sekund, hurtigere end Nico Hülkenberg, men hans Haas fik brug for et fejeblad for at returnere til pitten.

Kevin i problemer: Stop bilen nu!

Magnussen måtte bruge afkørselsområdet ved sving et efter en fejl. Han holdt der et pænt stykke tid, før det lykkedes ham at bakke rundt og komme ud på banen.

Kort tid efter mistede han al motorkraft og fik besked på at slukke bilen. Formentlig hænger det sammen med, at bilen blev for varm.

Så Haas-garagen får også travlt.

Red Bull-duoen dominerende sidste træning. Førsteudfordrerne tegner til at blive Aston Martin og Ferrari.

En flok rockstjerner og pikspillere - her er de mest mindeværdige øjeblikke og citater fra Haas' 150 grandprixer i Formel 1.

