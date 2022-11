Drama på Alpine: Alonso straffet

Alonso var rasende på sin holdkammerat under sprintløbet i Brasilien, men bliver selv straffet for episoden

Under lørdagens sprintløb i Brasilien var der drama for alle pengene på Alpine.

På løbets første omgang kolliderede Fernando Alonso med holdkammeraten Esteban Ocon. Og hvis man spurgte Alonso, var der ingen tvivl om, hvis skyld, det var.

- Jeg mistede min frontvinge takket være vores ven, lød det over radioen.

- Han skubbede mig af ved sving fire, og bagefter på lige stykke. Flot arbejde, lød det sarkastisk fra den spanske veteran i radioen.

Esteban Ocon var dog ikke helt enig i den udlægning.

- Det var uheldigt, det der skete på første omgang. Jeg prøvede at angribe McLaren-bilen, tog min linje ind i sving fire, og Fernando kom ud af ingenting fra ydersiden. Så vi ramte hinanden. Efter det var mit løb mere eller mindre slut, siger han ifølge ESPN efter løbet.

Foto: JAMES MOY/Ritzau Scanpix

Stewards er tilsyneladende enig med Ocon og har valgt at sanktionere Fernando Alonso for episoden med en fem sekunders tidsstraf og to strafpoint.

Begrundelsen er, at Ocon kørte med tilsvarende hastighed som de andre biler i sving fire.

Alonso derimod kørte markant hurtigere gennem svinget og var derfor skyld i kollisionen.

Fernando Alonso endte på en 15. plads i sprintløbet, mens Esteban Ocon endte som nummer 18.

Hovedløbet i Brasilien køres søndag aften klokken 19.00 og kan naturligvis følges live på Ekstra Bladet.

