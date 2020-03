Drastisk ændring skal redde F1-sæson

Formel 1’s tvungne sommerferie er forlænget og fremrykket for at give mulighed for en sammenpresset sæson

Enstemmigt har Formel 1’s magthavere besluttet en midlertidig regelændring, som flytter sportens tvungne sommerpause fra august til marts-april - og forlænger den fra 14 til 21 dage.

I denne periode må intet arbejde udføres.

Pausen er oprindeligt indført for at sikre de mest hårdtarbejdende dele af det rejsende cirkus en puster og lidt garanteret tid med familien.

Flytningen i 2020 sker for at redde Formel 1-kalenderen, efter foreløbigt sæsonens syv første grandprixer er aflyst.

Tre frigjorte weekender i august giver muligheden for en sammenpresset sæson med op til 18 af de ellers 22 planlagte løb. Det vil involvere både grandprixer tre weekender - som man ellers forsvor at gøre igen, efter det blev forsøgt i 2018 - kortere grandprixer afviklet over to dage i stedet for fire samt afslutning kort før jul.

Torsdag kom den ventede aflysning (eller foreløbige udskydelse) af majs grandprixer i Holland, Spanien og Monaco - så som Ekstra Bladet kunne berette, allerede mens kun sæsonåbneren i Melbourne officielt var afblæst, starter sæsonen tidligst i Aserbajdsjan 14. juni.

Alt afhængigt af hvordan coronasituationen udvikler sig globalt, kan premiere i juli eller august også komme på tale.

Foruden Baku byder juni på løb i Canada og Frankrig; begge lande er lige nu hårdt ramt af pandemien.

Både Ferrari og Haas starter deres ‘shutdown’ torsdag, mens eksempelvis Red Bull lukker ned fra 27. marts til 16. april.

Hvornår F1-sæsonen går i gang, er fortsat uvist. Foto: William West/AFP/Ritzau Scanpix

Coronapandemien rammer både holdene og Formel 1 hårdt økonomisk, så man har også vedtaget at udskyde introduktionen af de omfattende tekniske ændringer til 2021 med et år.

Budgetloftet træder i kraft, men sportsligt køres med et stort set uændret reglement.

Se også: Lundgaard kan lande F1-sæde

Se også: Ikonisk Formel 1-grandprix aflyst

Se også: Stor beslutning i Formel 1

Som positiv fodnote meddeler McLaren, at alle dets medlemmer fra raceteamet, som har været sat i karantæne efter kontakt med en coronaramt kollega, er testet negative. De forbliver i isolation i Australien yderligere en uge efter krav fra de lokale myndigheder.

Det ene positivt testede medlem, som var en del af det mandskab, der etablerede McLarens garage på Albert Park, er nu fri for symptomer.

Debriefing fra Melbourne: F1 står i lort til halsen

Forstå Kevins nye racer