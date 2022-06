Drastisk F1-tiltag: Kan ændre hakkeorden totalt

Med et nyt teknisk direktiv skrider det internationale motorsportsforbund, FIA, ind for at begrænse biler, der hopper for meget

Formel 1-biler, som hopper på langsiderne, har været sæsonens store samtaleemne. Fænomenet kaldes ‘porpoising’ og er en aerodynamisk bivirkning af de nye biler, hvor størstedelen af downforce skabes under dem.

Nogle teams er mere plaget af fænomenet end andre, og torsdag skred det internationale motorsportsforbund, FIA, ind med et drastisk nyt teknisk direktiv, som skal begrænse hopperiet.

Mercedes og til dels Ferrari har været hårdt plaget. Red Bull har derimod hurtigt fået styr på det.

- For år tilbage blev dækkene ændret midt i sæsonen. Noget som det her, hvor du ændrer ved noget fundamentalt, kan ændre hakkeordenen totalt. Er det fair? Nej, sagde Haas-teamchef Günther Steiner i Montreal.

Anført af Mercedes-duoen George Russell og Lewis Hamilton blev der talt med store ord efter Aserbajdsjans Grand Prix. Britisk presse spekulerede sågar i, hvorvidt den syvdobbelte verdensmesters ryg ville blive klar til denne weekends race i Montréal.

Men allerede under fredagens kørermøde var det emne for mange andre af kollegaerne.

Red Bull tolkede kampagnen som et forsøg på at få en konkurrencefordel fra teams, som ikke havde været dygtige nok til at undgå fænomenet.

Direktivet kan ændre hakkeordenen totalt, siger teamchef Günther Steiner, men han vil afvente detaljerne, før han fælder endelig dom over initiativet. Foto: Carl Bingham/Haas F1 Team

Direktivet bliver stadig tolket intensivt i paddocken, og ingen kender endnu de fulde konsekvenser eller regler.

Der er blevet lyttet til kørernes bekymringer fra FIA, men direktivet kan meget vel vise sig at ende som en ulempe for hold som Mercedes.

For det bliver indført af sikkerhedsmæssige årsager. FIA lægger vægt på, at når man ofte kører over 300 km/t., skal kørerne kunne koncentrere sig om det uden samtidigt at håndtere ekstrem træthed eller rygsmerter.

Så man vil nemlig sætte en grænse for, hvor meget en bil må ‘hoppe’. Hvordan det skal regnes ud, er man i gang med at finde ud af med hjælp fra holdene. Potentielle straffe er der heller ikke styr på endnu.

Fordi ingen kender alle detaljer endnu, vil Günther Steiner ikke fælde endelig dom over ændringen.

- Vi skal først og fremmest se på, hvad der kommer ud det. Jeg har aldrig haft problemer med at undersøge noget. Du kan altid træffe en bedre beslutning, når det er på baggrund af data. Lad os begynde at måle, og så tager vi den derfra, siger han.

- Hvor meget du kan leve med 'porpoising' og hopperi er en del af at finde mere performance. I Baku var vi for tætte på grænsen i første og anden træning, siger han.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var det så slemt om fredagen i Kevin Magnussens cockpit, at danskeren visse steder ikke kunne foretage justeringer på rattet eller læse sit display.

- Ja, der er en sikkerhedsfaktor, siger Haas-teamchefen.

- Men der er en nem løsning. Hæv ridehøjden (bilens frihøjde). Men så kører du langsommere, og hvem ønsker at køre langsomt?

Det var, hvad Haas var nødt til at gøre i resten af weekenden, men også hvad teams som Mercedes kan blive tvunget til. Hvis ikke FIA finder på noget helt andet for at begrænse ‘porpoising’.

- Lige nu kender jeg ingen detaljer. Jeg skal tale med mine folk. Alle prøver at finde ud af det, siger Steiner.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Magnussen: Fint at skride ind

Kevin Magnussen ville have det fint med at køre videre som hidtil, men bifalder alligevel initiativet.

- Det er derfor, at vi har FIA, det er naturligt. Vi kan ikke lade holdene bestemme, for så gør de, hvad der er i deres interesse. FIA er der som den voksne til at skride ind, sagde danskeren torsdag i Canada.

Generelt har Kevin Magnussen en afslappet holdning til problemet. Foto: Carl Bingham/Haas F1 Team

- For kørerne kan det være; jeg siger ikke, at det er, men potentielt kan porpoising være et helbredsproblem.

Haas er et af de teams, som har formået at køre forholdsvist lavt, og danskeren forventer ikke de store konsekvenser for teamets performance.

- Jeg er ret sikker på, at vi stadig vil være, hvor vi har været. Rimeligt stærke på de fleste baner. Vi skal bare håbe, at vi ikke har problemer som i det seneste løb. Vi har ikke scoret point på det seneste, men det er mest på grund af årsager uden for vores kontrol, siger Magnussen, der i de seneste to løb er udgået, fordi dele af Ferrari-motorens hybridsystem er futtet af.

Mick Schumachers fremtid i Formel 1 er et stort samtaleemne i paddocken. LÆS HER, hvad der er op og ned i rygterne om Kevin Magnussens teamkammerat.