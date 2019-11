Drengerøvene sluppet løs: - Jeg var sikker på, vi ville køre af

AUSTIN (Ekstra Bladet): En af Kevin Magnussens yndlingsfilm som barn var ‘Days of Thunder’, hvor Tom Cruise scorer både triumfer i Nascar og en botox-fri Nicole Kidman.

Som optakt til hjemmebanegrandprixet for danskerens amerikanske team fik den danske racerkører og hans kollega Romain Grosjean chancen for at slippe deres indre Cole Trickle løs i en Nascar-racer på Circuit of the Americas.

Normalt keder Formel 1-kørerne sig om kap om torsdagen, som er sat af til medie- og sponsorarbejde.

Men det var IKKE tilfældet i Texas. Når leg med 850 hestekræfter indgår i pligterne, stiller de gerne op ...

Efter lidt instruktioner fra Nascar-legende Tony Stewart, blev drengerøvene sluppet løs.

Igen og igen har Haas-duoen trods deres sammenstød på banen understreget, at deres indbyrdes forhold er fint.

Show-omgangene understregede deres pointe, for de hoppede velvilligt ind på passagersædet, når det var kollegaens tur til at sidde bag rattet.

En Formel 1-racer bremser ved 90 meter i første sving på COTA. Romain Grosjean trak den til grænsen fra første omgang. Foto: Haas F1 Team

I en Formel 1-racer bremser Romain Grosjean senere end de fleste, hvilket var lige ved at blive for meget af det gode for hans danske passager.

- Han havde det vist fint, da jeg kørte, men da jeg hoppede ind med ham … Altså, direkte fra pitboksen bremsede han præcist så sent, som man kunne ind i det første sving. Jeg var sikker på, at vi ville køre af, siger Kevin Magnussen.

- Men det var god lir. Han holdt i hvert fald ikke igen, griner danskeren.

Kun Romain Grosjean fik lov til at lave donuts. Foto: Haas F1 Team

- Jeg kørte den først, så han bad mig lade være med at lave donuts, så der var lidt dæk tilbage, hvilket var fair nok, siger Magnussen. Foto: Peter Fox/AFP/Ritzau Scanpix

Romain Grosjean rystede bare på hovedet af kritikken.

- Han blev bange uden grund. Jeg kunne se det på ham. Hvad var der galt med stadig at have gassen på der? Vi kom da rundt, smiler han.

Jan Magnussen er den eneste dansker, som har kørt Nascar. Det blev til et enkelt løb i 2010 og en masse formaninger til sønnen.

- Hver gang jeg har talt med min far i det seneste halve år, har han sagt, at du skal bremse allerede ved 300 meter og virkelig talt det ned, så jeg bremsede ved 300, og den bremser altså fint. Jeg ved ikke, hvad han er vant til. Så slemt var det heller ikke, siger Kevin Magnussen.

Hovedparten af Nascar-løbene køres på ovalbaner, men to er på 'almindelige' racerbaner. Dog ikke 'Circuit of The Americas' Foto: MARK THOMPSON/AFP/Ritzau Scanpix

Stewart-Haas Racing Nascar-teamet blev stiftet i 2002 af Gene Haas som Haas CNC Racing. Tony Stewart skiftede til teamet i 2009 mod 50 procents ejerskab og vandt sin tredje og sidste Nascar-titel for Stewart-Haas i 2011. Den amerikanske del af Haas’ Formel 1-team har base sammen med Nascar-holdet i North Carolina. Omgangene var for sjov og et rent pr-stunt. Der er ingen aktuelle planer om at lade F1-kørerne deltage i Nascar-løb.

Når Formel 1 er slut: Kevins ønskeliste

1. Indycar

- Jeg har altid syntes, at Indycar var cool, siger danskeren, som generelt er glad for at være i USA. I modsætning til mange af sine F1-kollegaer har han ingen problemer med ovalbaner.

2. Ikoniske løb

- Jeg vil gerne køre Le Mans, Daytona og Indy 500. Jeg tænker, at når jeg er færdig med Formel 1, så får jeg en periode, hvor skal jeg prøve alle mulige andre ting. Bare fordi jeg har en passion for racing.

Udgangspunktet er den store klasse, men drømmen er fortsat en dag at køre et stort løb sammen med Jan Magnussen, hvilket i så fald ville blive i GT-klassen.

3. Nascar

- Jeg ville elske at køre Nascar, men jeg tror ikke, jeg har nogen indgange til det.

Man kunne mene, at med Gene Haas’ telefonnummer på mobilen var der en chance.

