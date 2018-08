Drømme-kval: Sen regnbyge skaber F1-sensation

SPA (Ekstra Bladet): Når regnen rammer Spa-Franchorchamps, er der altid mulighed for store overraskelser.

Den udnyttede begge Force India til fulde med et chokerende resultat i moderne Formel 1.

I anden startrække til søndagens grandprix i Belgien holder Esteban Ocon og Sergio Perez ved siden af hinanden - bag henholdsvis Lewis Hamilton og Sebastian Vettel.

For nyligt var der usikkerhed om teamets fremtid, men de blevet reddet i sommerpausen og er teknisk set nu et helt nyt team.

Sikke en debut for Racing Point Force India F1 Team …

Se også: Uventet hjælp til Kevin og Haas i VM

Romain Grosjean var også vaks i regnen og starter løbet som femmer - foran Kimi Räikkönen og begge Red Bull - mens Kevin Magnussen må nøjes med niendepladsen.

Før kvalifikationen var Haas langt fra sikre på, at de kunne nå Q3. Under tørre forhold i både Q1 og Q2 var begge dog ganske konkurrencedygtige.

Ligesom placeringerne i top ti skulle afgøres satte en byge ind over dele af banen i Ardennerne, som er notorisk for sit skiftende klima.

Foto: imago sport/All Over Press

Mange af kørere havde problemer og var af banen på et eller flere tidspunkter - blandt dem både Kimi Räikkönen og Lewis Hamilton.

Kevin Magnussen kørte en markant bedre omgang til at begynde med i regnen end sin teamkammerat, men i modsætning til franskmanden forbedrede han sig ikke til det andet forsøg.

Han begik tilsyneladende en fejl på sit andet hurtige forsøg, fordi regnen aftog, og banen blev hurtigere, men han var nødsaget til at afbryde den.

Desværre var der ikke tid til et sidste forsøg.

Ingen af Force India-kørerne rystede på hænderne, ligesom Romain Grosjean også formåede at sætte en superomgang i sidste hug.

Esteban Ocon i en uvant situation. Særligt en dansker glæder sig over franskmandens tredjeplads - Emilie Rath er Force India-mekaniker i Ocons side af garagen. Foto: AP

F1-børnehave: Verdensstjerne forlanger undskyldning

Se også: Uventet hjælp til Kevin og Haas i VM

Haas-beslutning udsat: Her afgøres Kevins fremtid

Med al den snak om Formel 1’s A og B-klasse er det intet mindre end en sensation, når det lykkedes tre kørere fra midterhold at klemme sig ind foran en Ferrari og to Red Bull.

Kevin Magnussen vil ærgre sig over, at det 'kun' blev en niendeplads, men ikke desto mindre er der gode chancer for point i løbet.

Haas' nærmeste konkurrent i konstruktør-VM storskuffede. Nico Hülkenberg starter bagerst på grund af en motorstraf - det samme gør Mercedes’ Valtteri Bottas - men at Carlos Sainz kun starter 16’er er en slem bet for det ambitiøse franske team.

Få en status på Formel 1 efter en hektisk sommer

Skør F1-sommer buldrer videre: Her er de næste skridt i transferkabalen

Haas-chef hæver stemmen: Folkens, vi er ikke inkompetente

Den bedste plads i F1: Kom helt tæt på Haas-pitvæggen