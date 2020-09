Drømmecomeback: Magtdemonstration af Lundgaard

MUGELLO (Ekstra Bladet): Der har været skrevet Christian Lundgaard ud over hele Toscanas Grand Prix, hvor ingen i F2-feltet har været i stand til at matche ham.

Pole-position i hovedløbet, som han førte, da først en virtuel og siden rigtig safetycar stjal sejren fra ham i den klassiske situation fra F2, hvor den fortjente vinder taber til en rival, som har været heldig med dækvalget.

Søndag var der oprejsning, da Lundgaard i en ren magtdemonstration strøg forbi to rivaler på de første meter og i ren Lewis Hamilton-stil aldrig så sig tilbage.

Han vandt sprintløbet med 14 sekunder, og ‘Der er et yndigt land’ blev hørt for anden gang på Mugello efter Frederik Vestis F3-sejr lørdag.

- Jeg ved, at min familie sidder derhjemme og følger med. Den skulle være været der i går, så den her er til jer, sagde Lundgaard.

- Det her er oprejsning fra i går.

- Jeg er ikke SÅ skuffet over lørdag, fordi jeg tror, vi havde vundet uden den safetycar.

Med to superweekender i træk er den danske Renault-kører nu for alvor med i titelkampen igen. Han er rykket op på tredjepladsen som bedste rookie bag de to Ferrari-juniorer Mick Schumacher og Robert Shwartzman.

Der resterer tre afdelinger af årets F2-sæson.

Sidste uge på Monza var Lundgaard på podiet to gange. Foto: Bryn Lennon/Getty/FIA Content Pool

Frederik Vesti sluttede sin F3-sæson fornemt af med en niendeplads i sprintløbet inklusiv hurtigste omgang, hvilket udløser en samlet fjerdeplads i mesterskabet og vigtige point til F1-superlicensen.

Floppets ufattelige comeback

Han var bedste Prema-kører denne søndag, men også en holdspiller. Med få omgange igen lod han teamkammeraten Oscar Piastri slippe fordi, så australieren var sikker på at sikre sig titlen.

Det 17-årige franske håb Théo Pourchaire pressede nemlig på bagfra med en podieplads, mens den sidste Prema-kører Logan Sargeant mistede sin oplagte mulighed til selv at afgøre mesterskabet, da han var involveret i et sammenstød på allerførste omgang og udgik.

F2-stilling - efter ni afdelinger 1. Mick Schumacher (Prema) 161 point 2. Callum Iliott (UNI-Virtuosi) 153 point 3. Christian Lundgaard (ART GP) 145 point 4. Robert Shwartzman (Prema) 140 point 5. Nikita Mazepin (Hitech) 127 point 6. Yuki Tsunoda (Carlin) 123 point 7. Louis Delétraz (Charouz) 122 point 8. Guanyu Zhou (UNI-Virtuosi) 108 point 9. Luca Ghiotto (Hitech) 89 point 10. Felipe Drugovich (MP) 79 point Vis mere Luk