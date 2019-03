Drømmekval fra Kevin: Fem tusindedele fra Red Bull

SAKHIR (Ekstra Bladet): Man troede næsten ikke sine egne øjne. Mens Ferrari og Mercedes kæmpede en tæt kamp om pole-position i Bahrain - hvilket faldt ud til Charles Leclercs fordel - var tre teams i spil til femtepladsen.

Red Bull var helt ved siden af sig selv, og indtil de døende sekunder så det ud til, at Kevin Magnussen skulle starte femmer søndag på rå fart.

Med en margin på sølle fem tusindedele lykkes det Max Verstappen at klemme sig foran.

- ARGH!, lød det fra danskeren over radioen, da hollænderens tid tikkede ind til sidst.

- Undskyld med den sidste omgang, men godt arbejde drenge, fortsatte han beskeden til garagen.

Overordnet var det en blændende kvalifikation fra Magnussen i det uhyre tætte midterfelt. En overbevisende omgang i Q1 betød, at han havde et ekstra sæt dæk til kampen om top ti, hvilket blev afgørende.

Første forsøg var nok til at holde resten af midterfeltet på (marginal) afstand.

Teamkammeraten Romain Grosjean kvalificerede sig som otter, men risikerer straf, da han i begyndelsen af Q1 spolerede både sit og Lando Norris’ første forsøg ved en klodset blokering.

Netop McLaren var kvalifikationen anden positive overraskelse.

Begge kørere nåede top ti, og Carlos Sainz var kun en halv tiendedel fra Magnussen.

Hos Red Bull så man problemerne tidligt, da Pierre Gasly blev knockoutet i Q2. Rent faktisk lykkedes det for andet løb i træk rookien Alexander Albon at slå franskmanden - i en Toro Rosso …

Første store chok kom allerede i Q1.

Fredag aften forklarede Nico Hülkenberg, hvordan man ikke skal lægge for meget i træningstider, da han i sin Renault så overraskende hurtig ud og blandede sig med topholdene.

Da det blev alvor, præsterede han kun 17. bedste tid, mens teamkammeraten Daniel Ricciardo kvalificerede sig som 11’er.

Australieren får således frit dækvalg, men de resultater er IKKE imponerende for det franske fabrikshold, der satser stort på at lukke hullet til topholdene.

Ferrari har tilsyneladende løst problemer fra sæsonpremieren. Fra pole-position har Charles Leclerc gode chancer for at vinde sit første grandprix og sætte sin erfarne teamkammerat under pres.

