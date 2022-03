Drømmen lever igen

Et podie er første skridt, men efter et endnu et Formel 1-comeback har Kevin Magnussen atter store ambitioner

JEDDAH (Ekstra Bladet): I denne sæson drømmer man hos Haas om podier. Ikke på ren fart; dertil er de tre tophold stadig for hurtige. Men under de rette omstændigheder er der bedre chancer end nogensinde for at snuppe et, som McLaren, Alpine, Alpha Tauri, Aston Martin og selv Williams gjorde i fjor.

Kevin Magnussen håber naturligvis på at sikre teamet den første top tre, men ambitionerne på sigt er større end det.

- Jeg havde lige vænnet mig til drømmen om at blive verdensmester; det er okay, fint, det blev du ikke. Nu er jeg tilbage igen. Hvad gør man så?

- Det må være det samme så. Det er sgu underligt, griner han.

Som Günther Steiner siger, er Kevin Magnussen kun 29 år gammel. Fernando Alonso har eksempelvis rundet de 40.

- Det er sjovt, for lige pludselig føler jeg mig ung igen. Sidste år var Formel 1-karrieren overstået, jeg havde fået et barn, jeg følte mig egentlig længere fremme i mit liv, end jeg føler nu. Tid og perspektiv er noget mærkeligt noget.

Store smil fra Kevin Magnussen - her i selskab med pressechef Stuart Morrison. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Jeg er ikke bange for at sige, at ambitionen er verdensmesterskabet. Hvorfor skulle jeg ikke drømme om det igen?

- Det hele er bare gået så stærkt, at jeg hverken har funderet over det eller vænnet mig til tanken. Nu er jeg blandt de 20 i verden, som kan kalde sig Formel 1-kører, så hvorfor ikke gå efter det igen?

- Om nogen ved jeg, at du ikke ved, hvad der sker. Så det er bare at give den gas!

