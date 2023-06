Drømmer om eventyrligt comeback

Målet for Daniel Ricciardo er at vende tilbage som Max Verstappens teamkammerat hos Red Bull

Daniel Ricciardo tilbage hos Red Bull Racing fra 2025 - eller som backup for Sergio Pérez allerede i løbet af 2024, hvis mexicaneren bliver ved med at være så langt fra Max Verstappen, som han har været de seneste løb.

Ikke alene er det en realistisk mulighed.

Nok så vigtigt er det, hvad Daniel Ricciardo nu selv drømmer om.

Det indrømmer den 33-årige australier i et interview med ESPN:

- For mig ville det være som i et eventyr. Hvis jeg kunne få det på min måde, ville slutningen på eventyret være, at jeg gjorde min karriere færdig her.

- Men vi får at se. Formentlig kræver det, at jeg skal arbejde mig lidt op, men det er virkelig rart at være tilbage her, siger australieren.

Sidste år valgte Daniel Ricciardo lave en aftale med Red Bull om at blive tredjekører - i stedet for at tale med teams som Williams og Haas, der havde et ledigt cockpit. Foto: Dan Mullan/Ritzau Scanpix

Annonce:

Efter fyresedlen sidste år hos McLaren vendte den australske grinebider tilbage til Red Bull i en slags ambassadør-rolle, som også omfatter Pirelli-test for teamet efter Storbritanniens Grand Prix.

Under sit sabbatår har Ricciardo også siddet i Red Bulls simulator, hvilket fik teamchef Christian Horner til at erklære, at hans tidligere stjerne var ved at genfinde sin 'mojo' oven på nogle svære sæsoner hos McLaren.

Realistisk vil et overraskende comeback som Max Verstappens teamkammerat gå via en sæson ved Alpha Tauri.

Sergio Pérez' nuværende aftale løber til og med 2024, og så skal Daniel Ricciardo også bevise, at han stadig har både motivation og evner.

Klar på Alpha Tauri

Red Bull vil kun være interesseret i den kører, han var hos dem fra 2014-2018 og Renault 2019-2020; ikke den version, som sad i McLaren-cockpittet 2021-2022.

I denne sæson behøver Ricciardo kun at være ude til otte løb, så der er også tid til at slappe af og lave ting, som ikke er mulige, når man kører Formel 1. Foto: Jared C. Tilton/Ritzau Scanpix

Annonce:

Hos Alpha Tauri har Nyck de Vries indtil videre ikke levet op til forventningerne, hvorfor Ricciardo snildt kunne glide ind på det Red Bull-ejede team næste år, hvis det på sigt kan munde ud i en plads på førsteholdet.

Ifølge ESPN er australieren villig til at tage en sæson, der i 2024 er hos F1's øjeblikkelige bundprop.

Under Australiens Grand Prix erklærede Ricciardo, at han gerne ville vende tilbage til Formel 1. Men kun hvis det var for et team, der kunne vinde løb.

Det kriterie udelukker til næste år teams med ledige sæder som Williams, Haas og Alfa Romeo.

HER KAN DU FÅ et overblik over kørermarkedet i Formel 1.