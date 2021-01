Drømmeskifte i F1: Var aldrig i tvivl

I et stort interview fortæller Carlos Sainz, at han straks skrev under, da den italienske hingst ville have ham

Når Formel 1-sæsonen efter planen får det første grønne lys i Australien 21. marts, så bliver det også første Grand Prix for Carlos Sainz i den ene af de to røde Ferrari-racere.

Spanieren har kørt Formel 1 i de seneste seks sæsoner, og han skal nu køre for sit fjerde team.

Han indledte karrieren hos Toro Rosso. I slutningen af 2017 skiftede han til Renault - og i de seneste to år har han siddet bag rattet i McLaren.

Han fortæller til den spanske sportsavis AS, at han overhovedet ikke var i tvivl om, at han ville til Ferrari.

- Meld al respekt for McLaren, så er de det næstbedste hold i historien. Når Ferrari banker på døren, så er der ingen tvivl, siger Sainz og peger på holdets historie i Formel 1-sporten.

- Ferrari er som Real Madrid, men McLaren er som Barcelona, som også er et godt hold at være på. Det kan ikke sammenlignes. Begge hold forsøger at bygge noget nyt op for at kunne matche Mercedes i fremtiden. Når jeg går fra det ene af de to hold til det andet, så betyder det, at jeg gør det godt i Formel 1, siger spanieren.

Han forklarer videre:

- Jeg tøvede overhovedet ikke, da jeg skulle skrive kontrakten under.

Grosjean viser sin forbrændte hånd

Spar masser af penge: Tricket til den bedste sportspakke