Drømmestart spoleret

LE CASTELLET (Ekstra Bladet): Med en motorstraf og start som nummer sjok ville Frankrigs Grand Prix altid blive lidt af en lidelse for Kevin Magnussen, før han næste uge i Ungarn kan se frem til en opgraderet Haas-racer og glæde af sin nye Ferrari-motor.

Det blev en barsk omgang med tidlig exit, efter Williams’ Nicholas Latifi skar ind foran, hvilket betød kontakt og tidlig fyraften for dem begge; dommerne så på situationen efter ternet flag, og slog den hen som en racing-hændelse.

Max Verstappen tog endnu et stort skridt mod verdensmesterskabet, da hollænderen vandt komfortabelt foran Mercedes-duoen Lewis Hamilton og George Russell, mens VM-rivalen Charles Leclerc udgik for tredje gang i denne sæson.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Indtil monegaskerens ulykke sendte en safetycar på banen, så det ellers ud til, at Kevin Magnussen var i gang med at udføre et mindre mirakel med en hæderlig chance for at køre sig fra sidstepladsen og ind i pointene.

Han understregede endnu en gang, at han er både den hurtigste og mest komplette Haas-kører.

Starten var exceptionel.

Otte placeringer blev vundet fra første omgang.

Danskeren fik fra linjen ram på Ferraris Carlos Sainz, der ligeledes måtte tage en motorstraf i dette grandprix. Spanieren startede dog på den hårdeste dæktype, som en af de få, hvilket er en ulempe på de første omgange.

Omgangen senere nåede Magnussen 12. pladsen.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Dækslid var på forhånd en stor bekymring for Haas i den hede sydfranske sommer med godt 30 grader i luften og over 55 på asfalten.

Tidligt besluttede de sig for en strategi med to stop, og det så ud til at virke glimrende. I fri luft var farten så overbevisende, at det tegnede til, at en top ti-placering var undervejs.

Men endnu en gang denne sæson blev en safetycar sendt på banen på det helt forkerte tidspunkt for Kevin Magnussen og Haas.

En barsk omgang for begge Haas-kørere i Frankrig. Foto: Tariq Mikkel Khan

Charles Leclercs mesterskabsdrømme led et alvorligt knæk, da monegaskeren fra føringen efter 17 omgange på mystisk vis forulykkede i sin Ferrari.

Over radioen skreg han sine frustrationer ud og klagede over problemer med speederen.

Tidspunktet var for Haas skrækkeligt, da pitvinduet til alle et-stopperne lige var åbnet.

Leclerc kører galt og går helt amok på teamradio - koster Magnussen dyrt

Begge Haas blev naturligvis også pittet, og alt det gode arbejde i begyndelsen af løbet var nulstillet. Jagten på top ti skulle indledes igen, men nu på lige fod med rivalerne.

- Vi prøvede vores bedste i dag og lavede nogle gode overhalinger. Særligt i begyndelsen var farten god, men der var bare for meget dækslid. Og selvfølgelig, igen, en safetycar på det forkerte tidspunkt, sagde Kevin Magnussen til Ekstra Bladet lige efter løbet.

- Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. De safetycars!

Charles Leclerc var en skuffet mand - ganske forståeligt. Foto: Tariq Mikkel Khan

Mick Schumacher havde ikke rigtig farten på noget tidspunkt i Frankrig og fik alle muligheder for at skabe noget ødelagt, da Alfa Romeos Guanyu Zhou vædrede ham. Tyskeren sluttede 15’er og sidst af de 15, som gennemførte.

Ferraris mareridt blev forstærket af endnu en tvivlsom strategisk beslutning fra italienerne.

Carlos Sainz Jr. havde kurs mod podiet efter at have startet 19’er. Han var på godt brugte dæk, men mod hans vilje blev han pittet endnu en gang for en sikkerheds skyld og sluttede kun femmer.

Spanieren var IKKE tilfreds!