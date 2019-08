Drømmeweekend for dansk F1-håb

Christian Lundgaard har stemplet ind igen i årets F3-mesterskab efter to overbevisende løb i Ungarn

BUDAPEST (Ekstra Bladet): Første pole-position i F3 og første sejr i hovedløbet plus hurtigste omgang og en femteplads i sprintløbet på en bane, hvor det er uhyre svært at overhale.

Turen til Ungarn kunne ikke have gået meget bedre for Renaults danske F1-håb Christian Lundgaard.

Med 37 point i baggagen scorede han på Hungaoring et point flere, end han gjorde i første halvdel af sæsonen.

Alt spillede for danskeren efter et par svære weekender for både ham og ART Grand Prix.

Samtidigt havde den førende kører i mesterskabet, Ferrari-talentet Robert Shwartzman fra Prema, et par dårlige dage. Så Christian Lundgaard tror på, at han kan blande sig i titelkampen.

- Målsætningen er stadig at vinde. Efter den her weekend har vi vist, at det er muligt. Hvis jeg kan score 30 point i gennemsnit pr. weekend, kan jeg godt ligge til og kæmpe med om sejren.

Efter lørdag var jeg 52 point efter den førende; jeg henter yderligere seks point på ham i dag, men generelt er det ret meget at score 37 point på en weekend, siger den 18-årige østjyde til Ekstra Bladet.

Konkurrencen i det nye F3-mesterskab er hård med hele 30 biler til start. Foto: Joe Portlock/LAT/FIA F3 Championship/Lundgaard Racing Press

Med tre afdelinger tilbage indtager han femtepladsen i stillingen og hentede 27 point på førstepladsen.

- Spa og Monza er gode baner for mig. Sochi har jeg også gode erfaringer fra, så det kan godt se lovende ud. Det er muligt, vi skal bare have det til at hænge sammen.

- Vi kom ind til den her weekend bedre forberedt, end vi har været hele året undtaget Barcelona. Hvorfor kan jeg ikke svare på, men jeg tror, vi har sat en stopper for den dårlige stime og har nået et vendepunkt. Nu gælder det om at holde momentet, siger Lundgaard.

