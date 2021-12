Dropper anke over 'skadelig' finale-farce

Den kontroversielle afslutning på Abu Dhabis Grand Prix og verdensmesterskabet i Formel 1 er ødelæggende for sportens image, mener det internationale motorsportsforbund, FIA, som onsdag aften annoncerede en undersøgelse af beslutningsprocessen under de hektiske sidste omgange, og hvad der kan læres af dem.

I praksis er det en erkendelse, at løbschefen Michael Masi ikke fulgte reglerne til punkt og prikke, da løbet skulle genstartes efter en sen safetycar.

Australiernes beslutninger gav Max Verstappen muligheden for at snuppe titlen fra Lewis Hamilton.

En chance, hollænderen konsekvent udnyttede.

Red Bull fejrer Max Verstappens verdensmesterskab hjemme i Storbritannien. Mercedes har dog endnu ikke officielt opgivet sin anke, hvilket ikke hjælper på forståelsen af sporten hos almindelige fans. Foto: Red Bull Content Pool

FIA-erklæringen konstaterer, at omstændighederne omkring brugen af safetycar, og kommunikationen mellem holdene og løbschefen ‘har genereret markante misforståelser og reaktioner fra Formel 1-teams, kørere og fans, hvilket har skadet mesterskabets image og den efterfølgende fejring af Max Verstappens første verdensmesterskabstitel og Mercedes’ ottende konstruktør-titel’.

‘Situationen vil blive diskuteret med samtlige teams og kørere for at lære af, hvad der skete, og klarhed vil blive givet til deltagerne, medierne og fans’, loves det.

Formel 1’s sportslige chef Ross Brawn udtalte allerede i Abu Dhabi, at han vil have stoppet teamchefernes muligheder for at påvirke løbschefen over radioen, mens der er biler på banen.

Undersøgelsen kommer Mercedes i møde, og den får teamet til at droppe sine planer om at anke, meddeler det torsdag formiddag.

- Vi nedlagde protest, fordi safetycar-reglerne blev brugt på en ny måde, som påvirkede løbsresultatet, skriver teamet, som havde hvæsset pennen til den lange pressemeddelelse.

- Det er en del af gamet at tabe et løb, men noget andet er, når du mister troen på racing!

- Vi ankede i interessen for en fair sport og har siden været i en konstruktiv dialog med FIA og Formel 1 for at sikre klarhed til fremtiden.

- Til Max Verstappen og Red Bull Racing: Vi vil gerne udtrykke vores dybeste respekt for jeres præstationer i denne sæson. I gjorde i sandhed mesterskabskampen episk.

Det helt store holdbillede ... Foto: Red Bull Content Pool

Lewis Hamilton har endnu ikke udtalt sig officielt om situationen. Den syvfoldige verdensmester brugte sin onsdag til at blive adlet.

Annonceringen kom i begyndelsen af året, men nu ceremonien er nu gennemført, så Lewis Hamilton er den første Sir fra motorsporten siden Patrick Head i 2015; han var medstifter af Wiliams-teamet og en af Formel 1’s største ingeniører.

Samtidigt fik Sir Lewis Hamilton sin orden for sine tjenester for motorsport i det forenede kongerige ... Foto: Andrew Matthews/Ritzau Scanpix

Samtidigt fejrede Red Bull Max Versappen hjemme i Milton Keynes.

Her forsvarede teamchef Christian Horner den i øjeblikket udskældte løbschef Michael Masi.

- Michael er en flink fyr, og han prøver sit bedste, og det er unfair, hvis alle begynder at hade ham, for det er et meget svært job. Han er under pres fra alle sider, sagde Horner ifølge BBC.

Så sent som i Saudi Arabien smed Horner ellers en bemærkning om, at han savnede Charlie Whiting; Formel 1’s legendariske løbschef som døde af en blodprop under Australiens Grand Prix i 2019, 66 år gammel.

Michael Masis beslutninger under sæsonfinalen har været udsat for kritik. Men australierne fortjener støtte, mener Christian Horner. Foto: Jan Sommer

Australske Michael Masi var udset som arvtager, men blev kastet ind i rollen før tid.

- Man skal huske, at Charlie havde Herbie (Blash, tidligere vice-løbschef). De var et makkerskab.

- Og jeg synes, det er lidt unfair, at Masi sidder deroppe alene. Han har ingen støtte, siger Horner, som selv var på radioen for at påvirke ham i Abu Dhabi.

Torsdag aften uddeles verdensmesterskabstrofæerne officielt til et gallashow i Paris.

Fredag formiddag efter gallaen skal der vælges en efterfølger til Jean Todt, som præsident for FIA. En tæt afgørelse mellem Mohammed Ben Sulayem fra Emiraterne og briten Graham Stoker er forventet.

Tom Kristensen er på stemmesedlen sammen med Stoker som vicepræsident for sport.