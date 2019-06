- Du kan ikke køre Formel 1 med en tredjedel arm!

Her er Jason Watts hit og skidt-liste over kørerne indtil videre i Formel 1-sæsonen 2019

2019 sæsonen er nu syv løb gammel, og med en tredjedel af mesterskabet allerede bag os vil jeg kigge lidt på feltet, som til denne sæson i forhold til tidligere år har oplevet ret store rokader. Både i form af teamskift hos de sædvanlige chauffører men også en håndfuld nye af slagsen og sågar gamle 'stjerner', som har haft held til at genoplive karrieren.

Jeg vil her gøre status over, hvilke seks kørere som i min bog har overrasket mest positivt, og i den anden ende af skalaen har været de 3 største skuffelser.

Hit-listen

3) Ingen respekt for alderdommen

Charles Leclerc har fået en god start for Ferrari. Foto: ALBERT GEA/Ritzau Scanpix

Charles Leclerc, Ferrari

Et ungt talent som i den grad lever op til forventningerne, hvad farten angår. Jeg er ikke mega overrasket, men smiler mere over at jeg er blevet bekræftet i, at denne kører ikke var overvurderet.

Jeg vil dog sige, at heldet har manglet i stor grad og overblikket har til tider også svigtet, men at se talentet her have overhånden over teamets førstekører i mange situationer gør, at jeg ser ham som en af de bedre overraskelser i år. Lidt mere held i Bahrain og Baku og Monaco så havde Charles Leclerc også været pænt foran Vettel i den samlede stilling.

2) Han bliver nok rød en dag

Albon har 'star quality'. Foto: Peter Fox/Ritzau Scanpix

Alexander Albon, Toro-Rosso

En F1-rookie, som måske har gjort det lidt blandet, men jeg synes, der har været glimt af 'star quality'.

I Singapore startede han fra pitlane og sluttede alligevel med point. Som teamkammerat til en kører, som burde have nok erfaring til at vise vejen i et større omfang end tilfældet er, tror jeg, at dette talent er i det rigtige program for kørere, idet gode præstationer i den nuværende bil hurtigt kan blive til forfremmelse til større ting - også selv midt i en sæson.

Så Alexander Albon kan med den rette timing faktisk godt ryge til Red Bull midt i en sæson, alt afhængigt af, hvor skidt Pierre Gasly (som jeg var lige ved at havde på min skidt-liste) bliver ved at præstere.

1) Gode ting tager tid

Finnen har været fantastisk. Foto: NELSON ANTOINE/AP

Valtteri Bottas, Mercedes

Årets positive overraskelse er en kører, som har haft brug for et par år til at finde den nuværende form. For pokker jeg skal love for, at det har været værd at vente på denne kører, som i år pludselig har fundet den selvtillid, som det kræver, hvis man skal hamle op med en skrap teamkammerat.

Man skal lede længe efter en mere ydmyg og alligevel arbejdsom slider, som i den grad har haft kniven for struben forud for denne sæson. Der blev nævnt unge talenter som eventuelle erstatninger, og en fransk kører stod klar ved teamchefens side for at vise, han er klar, når årets positive overraskelse bliver fundet for let på vægtskålen.

Men uanset hvad Valtteri Bottas gjorde sig af mental forberedelse til denne sæson, så skal jeg love for, at det har virket. Hvor er det fedt at se Lewis Hamilton være blevet udfordret i sjælden grad denne sæson.

VM ligger potentielt for finske fødder i år.

Skidt-listen

3) Køb, køb, køb

Stroll har ikke imponeret. Foto: Jan Sommer

Lance Stroll, Force-India

Her er tale om en kører, som faktisk gjorde det ret godt op gennem de formelklasser, hvor succes skal bane vejen for den videre succes. Den unge mand blev først Italiensk Formel 4-mester, og herefter tog han titlen som mester i den new zealandske udgave af Formel Toyota.

Han kan faktisk skrive Formel 3 mester på sit CV, og det er jo mere end, eksempelvis Max Verstappen kan prale af. I Formel 1 er det nu blevet til to fulde sæsoner, men succesen og formkurven er fladet en del ud, og jeg vil påstå, at det blev alvorens time i Formel 1, hvor man ikke bare kan købe sig til så meget testkørsel, at man har et kæmpe forspring i forhold til konkurrenterne.

Selv ikke om så farmand køber et Formel 1-team og putter knejten i, så er vilkårene fortsat ens for alle kørere, hvad tid bag rattet angår.

Jeg taler selvfølgelig om rigmandsdrengen Lance Stroll, som især i år bliver udstillet af sin teamkammerat i form af Sergio Perez, som han burde kunne køre op med i større omfang, end tilfældet er.

2) Klø til lærlingen

Giovinazzi har skuffet. Foto: MARK THOMPSON/Ritzau Scanpix

Antonio Giovinazzi, Alfa-Romeo

Endnu en ung kører, som har klaret sig utroligt flot op gennem de mindre klasser, og selvom det 'kun' blev til sølvmedaljer i både Formel 3 og GP2, så var det i sidstnævnte sæson utroligt flot, da det var som rookie i mesterskabet.

Det blev til et par løb i Formel 1 i 2017, og i debuten i Australien blev det til en respektabel 12. plads, men senere samme år i Kina blev bilen sat i muren for fuldt drøn i både kval og løb. Det blev også til lidt fredagstræninger for Haas i 2018, så hel F1-grøn er han jo langt fra. Men alligevel bliver Antonio Giovinazzi placeret som næststørste skuffelse på min liste. At få baghjul af den aldrende Iceman Kimi Raikkonen i seks ud af årets første syv kvalifikationer og have nul point i VM-stillingen er slet ikke godt nok, hvis man vil være Italiens næste stjerne.

1) Den tykke dame har altså sunget

Kubica har ikke leveret. Foto: KAMRAN JEBREILI/AP

Robert Kubica, Williams

En af de returnerende stjerner, som jeg i de gode gamle dage var stor fan af. Han havde et naturtalent, som var åbenlyst, og han havde ikke en skræk i livet.

Det kostede også lidt buler hist og her, men hans dedikation var ikke til at tage fejl af. Han var fartdjævel i et sådant omfang, at han straks svarede ja tak til at stille op i rallyløb, men det fortryder han i dag.

Et autoværn savede bilen i to stykker ned gennem midten og rev mandens højre arm næsten helt af. Jeg kan sagtens se, at det kræver mandsmod at turde stille op i Formel 1 med en tredjedel arm at gøre godt med, men det er gået nøjagtigt, som jeg frygtede.

Man kan ikke tumle en moderne F1 bil uden at have to arme, som fungerer fuldt ud, og det er spild af de mange millioner, som det polske bagland har betalt Williams for at se Robert Kubica være sidste mand på resultatlisten og nummer et på min liste over årets skuffelser.

