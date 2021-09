Du skal frygte ham, Hamilton

DET LADER TIL blot at være et spørgsmål om kort tid, før Mercedes løfter sløret for, hvem som næste år sidder i bilen som teamkammerat til Lewis Hamilton.

Jeg har længe ment, at teamchef Toto Wolf i teamets bedste interesse ikke bør forlænge med en alt for svingende Valtteri Bottas, men i stedet satse på fremtiden i form af George Russell.

Den seneste tid har Russell med stor tydelighed vist hele verden, at han i den grad fortjener, eller rettere har krav på, en plads i et topteam.

PRÆSTATIONEN I en regnvåd kval på Spa var intet mindre end fænomenal, det ved enhver, som har været i nærheden af et racer-rat. George Russell er i min bog mindst lige så god som Charles Leclerc og Lando Norris, og det siger ikke så lidt. Det er altså klubben lige bag Hamilton og Verstappen.

Foto: Kenzo Tribouillard/Ritzau Scanpix

Jeg kan sagtens få øje på, hvorfor Toto Wolff har haft sine lange overvejelser omkring, hvem som skal sidde som makker til Hamilton. Det kræver ingen raketforsker-uddannelse at regne sig frem til, at George Russell vil være generelt hurtigere end Bottas, men der skal jo andet til end fart for at være en god Formel 1-kører.

UNGE RUSSELL HAR haft en par uheldige episoder på asfalten, såsom en afkørsel bag safetycar og et sammenstød med Bottas, hvor han flippede ud på finnen. Men når det er sagt, så det det jo intet i forhold til, da Verstappen skulle finde det rette niveau bag rattet. Så jeg tror sagtens, det britiske stjernefrø kan køre med hovedet og vil modnes endnu mere med tiden.

En faktor, som helt klart også har været med i overvejelserne omkring valget af chauffør, er det punkt, som hedder kørernes dynamik. Arbejdsro med to kørere, som er på forskellige niveauer, er måske at foretrække fremfor to kamphaner, som forsøger at tilkæmpe sig pladsen som teamets førstekører.

DE KEDELIGE EKSEMPLER på sidstnævnte er Hamilton/Alonso tilbage i Hamiltons debutsæson, og til dels også Hamilton/Rosberg i den senere æra. Men det er nu ikke, fordi jeg ser Hamilton havde et specielt problem med at komme overens med teamkollegaen. Vettel/Ricciardo eller Vettel/Leclerc kan jo også placeres i samme kategori.

Grunden til, at Mercedes i min bog ikke bør føje Hamilton i ønsket om at fortsætte med Bottas, er af den simple årsag, at man ikke kan vente med en ny Mercedes-topkører til det tidspunkt, hvor Hamilton stopper. En kronprins skal køres i stilling i 2022.

Mercedes ved jo ikke, hvor lang til deres verdensmester ønsker at fortsætte, eller hvornår formkurven daler, så det kan ses på stopuret.

Når det, som alle gætter på, bliver George Russell, som skal køre Mercedes i 2022, kan jeg se et par ting, som vil være ubehageligt nyt for Lewis Hamilton.

GEORGE RUSSELL har masser af råt talent og masser af fart, og der vil især i kvalen, som ellers er en Hamilton-specialitet, blive noget at se til. Russell selv har den mest overbevisende statistik, når det kommer til at ordne teamkammeraten i kvalen.

Foto: Francisco Seco/Ritzau Scanpix

Russell er folkets mand og har tonsvis af britiske fans, så pludseligt er det garanteret mere ligeligt fordelt mellem de to, og det er i den grad ikke noget, som vil hue Hamilton.

INTERNT I TEAMET vil der også blive en helt anden dynamik, når en britisk kører, som er en af gutterne, pludselig bliver et friskt nyt pust. Den slags mærker man også på det mentale plan, hvis man i mange år har været den ukronede konge i teamet.

Jeg tror faktisk, at 2022 kan blive året, hvor vi kunne komme til at se det samme, som der skete for Vettel hos Red Bull og senere hos Ferrari. Når der kommer en ung sulten løve ind i buret, så ser den ældste løve pludselig gammel og slidt ud.

