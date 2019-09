Dybt berørt efter dødsfald: Slår frygten fra

MONZA (Ekstra Bladet): Tætte var de ikke. Anthoine Hubert blev først en del af Renaults program, efter Kevin Magnussen havde forladt teamet. Men selv om den danske Formel 1-kører ikke kendte franskmanden som eksempelvis Christian Lundgaard var sidste weekends dødsfald en barsk omgang.

- Jeg blev sgu berørt af det. Jeg synes godt nok, det var ubehageligt og sørgerligt. Nok også fordi det var F2. Det er bare endnu mere sørgerligt, når det er en af de unge gutter, som er på vej op, det sker for, siger Kevin Magnussen til Ekstra Bladet.

- Men det er også vildt at mærke, hvor stor en forskel det gør at få hjelmen på og komme ud og køre. For så er man bare i zonen, og der er ingen frygt.

Kevin Magnussen håber, han har oplevet sit sidste dødsfald i motorsport. Foto: Jan Sommer

I supportløbene var der kørere, som overvejede at springe sidste søndags race over. Daniel Ricciardo fra Renault afslørede efterfølgende, at han var tæt på at melde afbud.

Sådanne tanker havde Kevin Magnussen ikke.

På forunderlig vis har han og kollegaerne en særlig evne til at slå en del af hjernen fra minutter efter at have gennemlevet en følelsesmæssig rutsjetur, da de kort inden starten ærede Hubert i selskab med den 22-årige afdøde racerkørers mor og bror.

Allerede på første omgang af løbet understregede Magnussen, at hændelsen ikke påvirkede kørslen.

Rent faktisk præsterede han en imponerende overhaling af Sergio Perez gennem Eau Rouge og Raidillon - hvor man egentlig ikke overhaler - forbi stedet hvor danskeren selv for tre år siden havde karrierens største crash, og hvor Hubert mistede livet under et døgn tidligere.

- Jeg har jo dødsfrygt; bare ikke i en racerbil. Jeg er bange for at dø ligesom alle andre. Helt idiot er jeg ikke, selv om jeg måske ligner en nogle gange, smiler Magnussen.

- Men jeg har ingen frygt i en racerbil, og det er nok noget, man har vænnet sig til og bygget op over mange år, at man bare slår den del af hjernen fra.

- Jeg tror ikke, at man har den konsekvensberegnende del af hjernen slået til, når man kører. Altså frygt og angstdelen. Nogle hjerneforskere vil helt sikkert kunne forklare, hvad der sker i vores hoveder, men man er ikke bange, forklarer han.

Sammen med sine ingeniører gennemgår Kevin Magnussen banen på Monza. Foto: Jan Sommer

Engang var dødsfald under F1-grandprixer hverdag. Sådan er det heldigvis ikke længere. Siden Roland Ratzenberger og Ayrton Senna døde samme weekend i 1994 har kun en Formel 1-kører mistet livet: Jules Bianchi som følge af sin alvorlige ulykke i Japan i 2014.

Når alle bliver mindet om, hvor farlig racing stadig kan være, står motorsportsfamilien sammen.

- Det berører alle. Man forventer ikke, at det sker og slet ikke nutildags. Jules’ ulykke virkede som en ‘freak accident’ dengang. Det var VIRKELIG uheldigt. At han lige skulle ramme den skide kranvogn på den måde, og at det ikke var med bagenden først. Det var megauheldigt.

Se også: Haas fór vild igen: - Skræmmende

Se også: Hyldede sin omkomne ven

Se også: Kevins ultimatum: Så bliver jeg ikke her

- Denne ulykke virkede som en reel ‘racing incident’, så folk blev overraskede over, at det stadig ske og er en lille påmindelse om, at det stadig er en farlig sport. Sørgeligt. Det er helt sikkert. Jeg har heller ikke prøvet det før på den måde. Jules døde først et år efter, så alle nåede at forberede sig. Her var det et kæmpe chok, siger Magnussen.

- Det var meget anderledes og følelsesladet. Du tænker ting, som du ikke normalt gør før et løb. Når man ser Anthoines familie stående med hans hjelm; bare forfærdeligt. Jeg håber, jeg aldrig kommer til at opleve noget lignende igen.

Anthoine Huberts bror og mor var på plads til de to mindehøjtideligheder for racerkøreren søndag på Spa. Foto: Kenzo Tribouillard/AFP/Ritzau Scanpix

Fordel til Kevin På fartens tempel i Monza er topfarten altafgørende. Banen har den højeste gennemsnitsfart hele året og består dybest set kun af langsider med et par får chikaner. Kevin Magnussen har en lille fordel sammenlignet med teamkammerat Romain Grosjean denne weekend. Danskeren benytter nemlig teamets ene sæt hydrauliske baghjulsophæng, som franskmanden benyttede på Spa. Det giver blandt andet lidt højere topfart og forventes at give en tiendedel eller to set over en omgang i Italien. Som alle teams kører Haas med en helt særlig opsætning til denne bane og med en specialdesignet bagvinge kun til dette løb. Det handler om at reducere luftmodstanden mest muligt for at få tophastigheden op. Umiddelbart ligger banen skidt til Kevin Magnussens team. På Spa havde kun Williams en ringere topfart. Problemet er, at teamet er nødt til at køre med mere downforce, end de har lyst til for at få dækkene til at fungere.

