Dybt taknemmelig: - En helt anden historie

I det meste af løbet kunne Kevin Magnussen skimte en Mercedes foran sig og føler sig overbevist om, at den her racerbil er anderledes, end hvad han oplevede i 2019 og 2020

SAKHIR (Ekstra Bladet): Halsen gjorde nærmest mere ondt af at give interview end den stive nakke efter det utrolige comeback i Formel 1.

Kevin Magnussen var en meget efterspurgt herre efter sit og teamets bedste resultat i Formel 1 siden Østrigs Grand Prix i 2018.

For en stund ligger teamet tilmed nummer tre i konstruktør-VM!

- Jeg er så taknemmelig, det har jeg sagt igen og igen hele weekenden. Nu har jeg fået den her mulighed. En femteplads i dag. Det er så vildt, siger Kevin Magnussen.

Tilbage i 2019 startede han og Haas næsten lige så godt med en sjetteplads i Australien, men det viste sig hurtigt, at den racerbil ikke var meget værd.

Følelsen denne gang er en anden.

- Jeg håber jo bare, at vi kan holde det her kørende, og det ikke bliver som andre år, hvor vi har startet vildt godt, og så er det gået ned ad bakke derefter. Jeg vil i hvert fald gøre alt for at holde det kørende, siger Magnussen til Ekstra Bladet.

- Jeg har på fornemmelsen, at det her er en anden historie.

- Bilen føles rigtig god. Jeg synes ikke, at vi var dårligere end de bedste i midterfeltet. Hverken i starten eller slutningen af stintet.

- Jeg må bare sige en kæmpe tak til teamet, som er lykkedes med at få bilen tilbage i den her position. Jeg kunne faktisk se en Mercedes det meste af løbet.

Teamchef Gunther Steiner smilede omend endnu mere end Kevin.

Ferrari og Red Bull lader til at være et stort skridt foran alle andre, om end Max Verstappen og Sergio Pérez udgik til allersidst.

Mercedes kommer herefter, men er stadig et skridt foran teams som Haas, Alfa Romeo, Alpha Tauri og Alpine.

- Vi skal fokusere på det midterfelt. Bottas og Gasly ser ud til at være tæt på. Jeg ved, at vi var heldige med de to Red Bull. Hvis vi kan slutte syver i Jeddah, vil det være det samme som i dag.

Kevin Magnussen kunne skimte Mercedes-raceren foran ham - også før den sene safetycar. Foto: Jan Sommer

Kevin Magnussen var på første fly tilbage mod Danmark og når to døgn der, før turen går til Saudi Arabien. På forhånd var han nervøs for især sin nakke, men den klarede sig forbilledligt.

- Kroppen er sådan set okay. Måske er det fordi, at jeg kørte oppe i top fem og får et ekstra gear. Men mentalt skal jeg have en lur!

Kevin Magnussens datter Laura var oppe langt efter sengetid. Foto: Jan Sommer

