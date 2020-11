Dyr Haas-misforståelse: 'Vi smed point - igen!'

Intet gik Kevin Magnussens vej i Tyrkiet i en weekend, hvor de ekstreme vejr- og baneforhold gav muligheden for sjældne Haas-point.

Nedturen begyndte allerede lørdag, som McLarens Lando Norris ignorerede dobbelt-gule flag under tidtagningen og frarøvede den 28-årige dansker en plads i Q2.

En række straffe forfremmede Magnussen til en startplacering som 13’er, og han kørte første halvdel af løbet inden for top ti under ekstremt svære forhold på Istanbul Park, hvor en glat ny asfalt kombineret med nedbør testede kørerne til det yderste.

Ved pitstoppet skete det utænkelige - igen.

Samme fejl fra pitstop-mandskabet, som frarøvede Haas en fjerde- og femteplads i Melbourne i 2018 og ligeledes spolerede Romain Grosjeans sæsonpremiere året efter.

I alle tilfælde kom hjulmøtrikken forkert på. Når hjulnøglen snurrer, ødelægger det så gevindet, og så er det sket.

Kevin Magnussen nåede at få stoppet bilen i tide, blev rullet tilbage gennem pitlane, men da han kom ud på Istanbul Park igen, var han sat bagud med to omgange.

Danskeren var kort for hovedet og skuffet, da han gik sin obligatoriske runde hos tv-selskaberne.

- Det gik rigtig godt. Dækkene bliver virkelig slidt helt ned, og på det tidspunkt var vi virkelig stærke, sagde Magnussen.

- Vi smed i hvert fald point væk igen. Det er meget trist.

- Jeg er selvfølgelig sur, men kommer videre, lød det fra danskeren.

Lidt senere gav Günther Steiner den fulde forklaring til Ekstra Bladet.

- Møtrikken kom forkert på (cross threaded), og mekanikeren gik efter endnu en hjulpistol, fordi han ikke kunne få hjulet af. Manden med donkraften troede, det var okay, selv om der ikke var givet grønt lys, så han sænkede bilen, og naturligvis kørte Kevin så.

- Det var en misforståelse, siger Haas-bossen.

Han bekræfter, at scenariet var det samme som i Australien med den undtagelse, at mekanikeren med hjulpistolen indså sin fejl med det samme, men skulle bruge en anden pistol til at få hjulmøtrikken af.

Kevins USA-drøm knust

Samtalerne er blevet seriøse

Steiner var dog ikke lige så sikker som sin danske kører på, at det var blevet til Haas-point i Tyrkiet.

- Jeg har lige set på data. Jeg tror, det bedste ville have været 11 eller 12. Point ville have været svært, for ingen af topkørerne udgik. Det skete alt sammen bag os. Men naturligvis uden den fejl ville chancerne have været noget større. Det er jeg klar over. Men det var på grænsen, siger han.

- Vi pittede for at dække af for andre. Vi vidste ikke, hvor lang tid intermediate-dækket ville holde, om end det lykkes Hamilton og Pérez at nå det ternede flag på det uden at stoppe mere end en gang.

Kevin Magnussen blev trukket ud af løbet med en omgang igen. På det tidspunkt var Romain Grosjean udgået. Herudover udgik kun Antonio Giovinazzi og Nicholas Latifi.

