Efter bizar F1-kval: Ændring i spil til 2019

Anden runde (Q2) af kvalifikationen til Ruslands Grand Prix kunne ikke blive mere udramatisk. For det utrænede øje virkede det temmelig bizart, at fem racere blev holdende i deres garager.

Fem teams kørte ud og var sikre på at gå videre, mens Daniel Ricciardo, Max Verstappen og Pierre Gasly grundet motorstraffe til Red Bull og Toro Rosso hoppede ud af bilerne. Heller ikke Renault-duoen rørte sig ud af flækken. De foretrak frit dækvalg fra 11.-12. pladsen.

Hvilket hverken er godt for tilskuerne på banen eller tv-seerne. Den ene times kvalifikation byder normalt på endnu mere spænding end mange grandprixer.

Renault kom aldrig ud på banen til Q2 i Rusland. Foto: AP

Derfor pønser det internationale motorsportsforbund, FIA, på at justere reglerne en smule, skriver Autosport.

Lige nu består tidtagningen af et udskilningsløb, hvor der i Q1 bliver siet fem kørere fra, yderligere fem i Q2, inden de hurtigste ti afgør startgridden i Q3.

På bordet er et forslag om at indføre Q4; så der udskilles tre gange fire kørere, inden top otte kører om pole-position.

Det øger risikoen for fejl og dermed chancen for overraskelser, ligesom det vil være sværere for topteams at benytte hårdere dæk, når de kvalificerer sig til Q3. Som i Sochi, hvor Mercedes og Ferrari kom igennem på ultrasoft som de eneste og dermed slap for at starte løbet på de drilske hypersoft ligesom de bedste midterhold.

Valtteri Bottas scorede pole i Sochi, men tabte løbet på en teamordre. Foto: AP

- Det er noget, som kommer fra F1 (Liberty Media). De har lavet meget research blandt fans og føler, at det er en ting, de vil kunne lide. Lidt kortere sessioner, lidt kortere pauser, fire ud i Q1, fire, fire, hvilket efterlader otte, siger F1's løbsdirektør Charlie Whiting.

- Personligt synes jeg, at det er en ret fin ide, men det er ikke min beslutning.

Sidst der blev pillet ved afviklingen af kvalifikationen var i begyndelsen af 2016-sæsonen med et meget kritiseret knockout-format.

Det blev skrottet efter et løb ...

Weekendens grandprix i Rusland bød også på en del kontroverser. Fik du læst, hvordan Max Verstappen satte Cyril Abiteboul på plads, eller Toto Wolffs saftige udtalelser efter Mercedes-teamordren?

