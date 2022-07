Efter crash: - Ved ikke, hvordan jeg overlevede

Det var chokerende billeder, der søndag ramte skærmen under Storbritanniens Grand Prix.

Kort efter starten på første omgang blev Guanyu Zhous bil ramt og endte på hovedet. Bilen fløj hurtigt over barrieren og ind i stålhegnet få meter fra det britiske publikum.

Nu har den kinesiske Alfa Romeo-kører for første gang udtalt sig om det voldsomme crash i en session med fremmødte medier forud for weekendens grand prix i Østrig.

- Da bilen stoppede, vidste jeg ikke, hvor jeg var, fordi jeg var på hovedet. Jeg troede, at jeg var ved siden af barrieren, fortæller han.

Guanyu Zhous bil endte mellem barrieren og stålhegnet, der adskiller banen fra publikummet. Foto: Ben Stansall/Ritzau Scanpix

- Så var der et læk, og jeg forsøgte at slukke motoren. Jeg vidste, at hvis der opstod brand, ville det være svært at komme ud af bilen.

Tv-billederne fra grandprixet viser med al tydelighed, at Zhous crash nemt kunne være endt værre, end det gjorde.

- Jeg ved ikke, hvordan jeg overlevede. Men når jeg ser tilbage, er det tydeligt, at det var haloen, der reddede mig.

Læs også: Debriefing fra Silverstone: Detaljen, Haas-bossen tier om

Umiddelbart efter crashet var der rødt flag, og Mercedes' George Russell, hvis bil selv blev ramt, hastede over til Zhous bil for at sikre sig, at kollegaen var okay.

- At se George hoppe ud af bilen på den måde og kalde på officials var meget respektfuldt og viser god sportsmanship, anerkender Zhou.

Her haster George Russell mod Zhous totalsmadrede bil. Foto: Matt Dunham/Ritzau Scanpix

- Det er rart at se folk som ham sørge for, at alle er okay.

I den kommende weekend er Zhou tilbage i raceren til Østrigs Grand Prix, og han erkender, at det også skyldes held, at han er i stand til at gøre comeback så hurtigt.

- Jeg fik nogle småskader, men det var fint dagen efter. Jeg ved ikke, hvordan jeg kunne gå derfra med så få skader, så ja, det var meget heldigt. Det er fedt at være tilbage efter en ikke så lang pause.

Fredag klokken 17.00 køres kvalifikationen til sprintløbet i Østrig, og du kan følge med LIVE her på Ekstra Bladet.

