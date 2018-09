Efter dyrt Grosjean-crash: Haas får erstatning

Haas-teamet ender med at få erstatning for Romain Grosjeans møde i fjor med en løsrevet kloakrist i Malaysia

MONZA (Ekstra Bladet): Smadrede racere er en tung post på et hvert Formel 1-teams budget. Selv om Romain Grosjean har for vane - ikke mindst i denne sæson - at køre lidt for meget galt, var han fuldstændig uden skyld i et spektakulært crash sidste år.

En kloakrist var ikke svejset ordentlig fast og rev sig løs under anden træning før Malaysias Grand Prix. Den strittede op i luften, ligesom franskmanden uforvarende fulgte de øvrige racere henover kerben.

Ulykken var uundgåelig.

Knap 11 måneder senere er sagen endt med et forlig, og Sepang International Circuits forsikringsselskab må til lommerne.

- Vi er tilfredse, siger Haas-teamchef Günther Steiner til Ekstra Bladet.

Men kan ikke uddybe yderligere, da der er tale om hemmeligholdelsesaftale.

Motoren og chassiset overlevede, men stort alt andet skulle udskiftes. Heriblandt et nyt gulv og en ny frontvinge.

Crashet kostede over fem millioner kroner, så teamet gik straks til det internationale motorsportsforbund, FIA, for at søge kompensation.

- Det var fuldstændigt ude af vores hænder. Jeg kan ikke sige, at vi lader lad os sige trekvart millioner (euro) gå, fordi nogen glemmer at svejse noget. Vi betaler faktisk et gebyr for at komme her, sagde teamchefen dengang.

