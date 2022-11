Efter fem års tavshed: - Luften er renset

YAS ISLAND (Ekstra Bladet): Både Nico Hülkenberg og Kevin Magnussen er pænt trætte af at tale om deres ‘Suck my balls’-optrin for over fem år siden til Ungarns Grand Prix.

Ikke desto mindre er det, hvad hele Formel 1-verdenen tænkte på, da den 35-årige tysker blev annonceret som Haas-kører i 2023.

Nico Hülkenberg mødte mandag pressen for første gang som Haas-kører. Foto: Jan Sommer

Meget vand er løbet under broen siden da, og begge kørere er et helt andet sted i både deres karrierer og liv.

- Jeg forventer at have få et godt forhold (til Kevin Magnussen). Vi har renset luften efter den episode og brudt isen; det var i begyndelsen af året rent faktisk, siger Nico Hülkenberg til Ekstra Bladet.

- Jeg sagde goddag til ham med præcist de samme ord, som han sagde til mig i 2017. Og han fandt det ret morsomt.

Før sæsonpremieren i Bahrain, hvor Hülkenberg afløste corona-ramte Sebastian Vettel havde de ikke udvekslet et ord i næsten fem år.

- Jeg har absolut ingen bekymringer om at køre sammen med ham. Vi er begge voksne mennesker med respekt for hinanden, som kører for teamet. Der bliver ingen problemer.

Luften blev renset i Bahrain først på sæsonen. Foto: Jan Sommer

Privat minder de også om hinanden. Begge er forholdsvist nygifte og har begge en lille datter.

- Ja, vi kan udveksle erfaringer om, hvilket ble-mærke er det bedste. Vi har noget til fælles, siger Hülkenberg.

