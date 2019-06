Efter forfærdelig weekend: Her er dommen over Kevin

Kevin Magnussen har fået blandede karakterer for sit franske grandprix - men det bliver dog anerkendt, at danskeren har problemer med sit materiel

Kevin Magnussen og Haas-teamet oplevede en frustrerende weekend i det sydfranske, da Paul Ricard-banen lagde asfalt til sæsonens 8. Formel 1-grandprix.

Danskeren blev nummer 16 og tredjesidst, efter at det amerikanske team på ny havde problemer med at finde den rette temperatur til dækkene.

Teamchef Günther Steiner betegnede det som den værste weekend i teamets historie, og det var da også kun de dårlige Williams-racere, der var dårligere end Haas, der ikke fik Romain Grosjean i mål.

Derfor var der ikke karakterer i den høje ende til danskeren, der dog bliver reddet lidt på, at de internationale eksperter godt kan se, at Haas-raceren slet ikke lever op til sit potentiale.

Her er en hurtig rundflyvning over de største og mest anerkendte sites, der alle benytter 10-skalaen:

Autosport - 7

Hos Autosport får Magnussen karakteren 7, hvilket placerer ham i et stort mellemfelt, hvor fem andre scorede samme karakter, mens fire scorede lavere.

- Han gjorde, hvad han kunne under kvalifikationen, mens han formentlig kunne have klemt en smule mere ud af bilen i løbet - selv om det ikke var kørerens skyld, skriver sitet.

Crash - 6

Motorsportssitet Crash tildeler Magnussen et sekstal, der igen placerer ham i midten. Fem mand er under ham, og fem mand får samme karakter.

- Et mareridt af en weekend for Haas, hvis tempo igen forsvandt, så Kevin Magnussen drattede godt og vel ned gennem feltet. Det var det næstlangsomste team kun foran Williams, og Magnussen fortalte, at han følte sig 'hjælpeløs' under løbet. I det mindste kan han trøste sig med, at han slog Romain Grosjean.

Auto Motor und Sport - 4

Tyske Auto Motor und Sport er ikke lige så rundhåndet. Her får danskeren den lidet flatterende karakter 4, der er den laveste givet. Det får han sammen med teamkammerat Romain Grosjean og så Pierre Gasly, der kun formåede at køre den stærke Red Bull-racer til et enkelt point.

- Danskeren holdt 13. pladsen indtil 11. omgang. Men så mistede han grip og blev kørt agterud. Selv Grosjean overhalede Magnussen. Kun Williams var langsommere.

Den store taber

På det officielle Formel 1-site deler de ikke individuelle karakterer ud. Her arbejder de med koncepterne vindere/tabere efter et grandprix. Og her er Haas ikke overraskende listet som en taber.

- Haas har til tider i år lignet det fjerdebedste hold - men til andre tider lignet et af de værste.

- Bekymrende for amerikanerne er, at de ganske enkelt ikke ved, hvorfor deres præstationer svinger fra løb til løb. Ni ud af ti i konstruktørernes VM er ikke godt nok, men de kan i det mindste glæde sig over, at de kun er tre point efter Racing Point på 6.-pladsen. De har brug for at finde løsninger - hurtigt.

Du kan se Ekstra Bladets karakterer uddelt af Jason Watt herunder:

