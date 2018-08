Efter Formel 1-stop: Nu vil uhyrligt rige Alonso skrive historie

Efter at have tjent penge nok kan Formel 1-superstjernen Fernando Alonso nu leve sine drømme ud

Hjertet vil i fremtiden banke mere for motorsport end for kolde kontakter.

Den dobbelte Formel 1-verdensmester og årets Le Mans-vinder, Fernando Alonso, har for længst fået sit på det tørre og er efter sigende god for mere 1,3 milliarder kroner.

Så det kan sagtens give mening, at han vil nyde resten af tiden som racerkører og leve drømmene ud fremfor at være den bedst betalte kører blandt de næstbedste i Formel 1-feltet med en årsløn på 215 millioner kroner.

Selvfølgelig vil verdens pt. bedste racerkører ikke køre videre gratis, men både sportsvognsklassen og den amerikanske Indy Car-serie skal nok forstå at honorere ham.

Nyheden om Fernando Alonsos Formel 1-stop var ikke mange timer gammel, før Indy-seriens direktør, Mark Miles, sendte en invitation til næste års Indy 500, der er det løb, den 37-årige spanier mangler for at lave en såkaldt Triple Crown som den kun anden kører i historien.

Efter Formel 1-chok: - En verdensmester i dårlig timing

Det handler om at vinde Formel 1-løbet i Monaco, 24 timers-løbet på Le Mans og Indy 500, og det har kun den flydræbte Graham Hill fra Storbritannien tidligere præsteret.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sejren i 24 timers løbet Le Mans har givet Fernando Alonso smag for mere (Foto: Jan Sommer)

Indy Car-direktøren antyder kraftigt, at McLaren har rumlet med en plan om at køre med i Indy Car-serien.

– Hvem ved, om Fernando Alonso vil skabe sin egen Triple Crown med en VM-titel i sportsvognsklassen, spurgte den ni-dobbelte Le Mans-vinder Tom Kristensen retorisk, da Ekstra Bladet talte med ham.

Som en af de største nuværende kørere kan Fernando Alonso tillade sig at skrive sin egen historie, og i VM for sportsvogne har spanieren efter fire sejrsløse Formel 1-sæsoner igen fået smag for at vinde og har lagt sig i spidsen i VM-serien med sejre i de første to løb i den såkaldte supersæson, Spa og Le Mans.

Efter at kalenderen er blevet ændret, kan han nu uden problemer køre alle VM-løb i en sæson, som først afsluttes med næste års Le Mans. Her er Fernando Alonso og Toyota allerede kæmpefavoritter til at snuppe titlen.

Samtidig vil sportsvognenes kalender heller ikke kollidere med Indy 500, som næste år igen vil blive kørt på samme tid som Formel 1-løbet i Monaco.

Vennerne om Jan Ullrichs nedtur: For nem at lokke

SIDSTE CHANCE: Sådan vinder du i La Liga-manager

Fernando Alonso droppede som bekendt sidste år løbet i Monaco og førte Indy 500, indtil han udgik 21 omgange før mål i det 800 km lange løb på grund af en defekt Honda-motor.

Indy 500, som kaldes verdens største endagsløb, havde i år en førstepræmie på over 16 millioner kroner, mens andenpladsen og tredjepladsen (alt efter kursen på dollaren) kan indkassere henholdsvis godt seks millioner kroner og 3,7 millioner kroner.

I det hele taget er Indy car-serien nærmest tilpasset sportvognsserien, så det kan ikke udelukkes, at Fernando Alonso vil køre mere end Indy 500.

– Han er fortsat sulten efter at vinde, fastslår Ryan Hunter-Reay, som var teamkollega med Fernando Alonso i Indy 500-debuten, og da der pt. ikke findes en mere konkurrencedygtig serie, kunne Indy-serien være interessant.

– Modsat alt andet kan man ikke sige, hvem der vil det næste løb, fastslår Ryan Hunter-Reay.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Den dobbelte F1-verdensmester Fernando Alonsos debut i Indy 500 sluttede i utide på grund motor. Forinden havde spanieren i den orange racer nået at føre i løbet på skråbanen (Foto: AP)

Fernando Alonso befinder sig bedst på skamlen. Det er normalt her, vi har set den dygtige spanske chauffør. Han har stået på podiet i hvert tredje løb i en fantastisk karriere, hvor han indtil videre har kørt 332 løb og vundet de 41 og stået på podiet 109 gange.

Taberen vil blive Formel 1.

Arrangørerne havde kigget på et fortryk til næste års racerkalender og set, at sæsonåbningen i Australien ville have kollideret med sportsvognenes VM-løb, 12 timer på Sebring, og derfor har Australien fået rykket terminen en uge for at kunne få Alonso på plakaten.

Har lille søn med: Topbokser i rockervideo

Der vil med færre løb i fremtiden blive bedre tid til racerstjernens nye fritidsprojekt, det eksklusive tøjmærke Kimoa, som han allerede reklamerer for hos McLaren og i Le Mans.

I første omgang ville Alonso sammen med nære venner have skabt et cykelhold med Alberto Contador som frontfigur, men med den dobbelte Tour de France-vinders stop begyndte de at tale om at åbne en strandbar eller restaurant, men nåede frem til, at det ville være uambitiøst.

Tøjmærket er inspireret af det vestlige USA, og Kimoa er hawaiiansk og betyder ’at sidde og se solen gå ned sammen’.

Derudover har Alonso også engageret sig i e-sport sammen med McLaren-sponsoren Logitech, ligesom han har tjekket ind som goodwill-ambassadør hos UNICEF, så en af verdens bedste racerkørere nogensinde vil heller i fremtiden komme til at kede sig.

Se også: Medier er enige: Denne stjerne erstatter Alonso hos McLaren

Se også: Tom K holder øje med Alonso: Ikke hverdag i Formel 1!

Se også: Kæmpe Formel 1-chok: Superstjerne stopper