Efter Haas-brøler: Magnussen afprøver ny ændring

Når starten går til Tysklands Formel 1-grandprix på søndag, vil Kevin Magnussens racer være opgraderet med aerodynamiske ændringer, mens hans makker hos Haas, Romain Grosjean, fortsætter med samme bil som ved det seneste løb på Silverstone i England.

Det skriver Formel 1-mediet formula1.com.

Med to forskellige opsætninger kan Haas fortsætte med at søge svar på, hvorfor holdets opgraderinger ikke har givet bonus.

På Silverstone vendte Grosjean tilbage til opsætningen fra sæsonens første grandprix i Melbourne, mens Magnussens racer var opgraderet. Men det fik holdets ingeniører ikke meget ud af, fordi de to kørere kolliderede tidligt i løbet.

Teamchef Günther Steiner var angiveligt rasende over sammenstødet. Ikke alene fordi Haas gik glip af potentielle point, men fordi holdet også forlod Silverstone uden vigtige data om de to bilers mangler.

Begge måtte i pit, men efter syv omgange udgik Magnussen, og få minutter senere opgav Grosjean at fuldføre.

- Det var et meget skuffende løb for os. Det bedste, vores kørere kunne have taget med til kampen, var en skovl - for at grave det hul, vi er i, endnu dybere, sagde Günther Steiner efter løbet til formula1.com.

Nu vil holdet forsøge igen med to forskellige opsætninger på Hockenheim i Tyskland.

- Der blev indsamlet nyttig information fra fredagens og lørdagens kørsel på banen (Silverstone, red.), men dataindsamlingen blev forkortet, siger Haas.

- Som en konsekvens fortsætter Grosjean i Tyskland med samme aerodynamiske opsætning som i Melbourne. Magnussen vil derimod køre med den seneste opgradering til Haas' VF-19, som er designet til at forbedre downforce (vejgreb, red.) og bilens overordnede køreegenskaber.

Steiner tilføjer, at mere downforce altid bidrager til at give mere fart i en bil.

Et gennemgående problem for Haas har været at få bilerne til at fungere med de Pirelli-dæk, som alle biler i Formel 1 skal køre med.

- Vi forsøger at få dækkene til at virke bedre for os. Det er den største forbedring, vi kan lave i øjeblikket, og det har meget med downforce at gøre, siger Steiner.

Dækproblemet har især plaget Haas efter en opgradering af bilerne op til det spanske grandprix i Barcelona.

Derfor valgte Grosjean at gå tilbage til samme opsætning som i Melbourne. Ingen af Haas-kørerne har scoret point siden Monacos grandprix i maj.

Holdet er siden faldet fra en sjetteplads i konstruktørernes stilling til nummer ni.

Se også: Sviner F1-stjerne: - Han er ikke Schumachers arving

Se også: Vilde ændringer på vej i Formel 1

Se også: Rabler for storsponsor: Haas-farce når nye højder