Efter Haas' genistreg: - Ret følelsesladet for mig

Haas-teamet kæmper for sit eksistens, så selv et enkelt point er noget, teamchefen fejrer som en sejr

Hos Haas fejrede man sæsonens første point, som havde de stået på podiet. På vejen i Ungarns Grand Prix sluttede Kevin Magnussen som nier efter blændende kørsel.

Både teamchef Günther Steiner og chefingeniør Ayao Komatsu gik på radioen for at gratulere danskeren for, hvad de betragtede som en sejr.

Efter løbet blev fik begge Haas-kørere klasket en ti sekunders tidsstraf i smasken for en teknikalitet på formationsomgangen.

Ifølge dommerne var det teamet, som fik kørerne til at foretage genistregen af et dækskifte, allerede før løbet var givet frit. Reglerne dikterer, at teamet kun må beordre pitstop under løbet. Før det er givet frit, skal køreren gøre det af egen drift.

Beslutningen vil være en bitter pille at sluge for alle hos Haas, men selv om kendelsen degraderer Kevin Magnussen fra niende- til tiendepladsen, udløste løbet stadig holdets første point i 2020.

Kevin Magnussens point i Ungarn var et vigtigt moralboost for holdet, siger Haas-teamchef Günther Steiner. Her ses danskeren i selskab med sin personlige træner Thomas Jørgensen. Foto: Glenn Dunbar/Haas F1 Team

Før kørerne overhovedet var indkaldt til stewards, talte Ekstra Bladet med teamchef Günther Steiner.

- Det er vigtigt for alle involverede. Folk var hjemsendt i tre-fire måneder før Østrig, og da vi nåede frem, var vores resultater ikke fantastiske for at sige det mildt. Gutterne er i tovene efter tre uger på farten i træk, så det er et moralboost at tage hjem til en friweekend med point.

- Vi går igennem en svær periode med pandemien, vores økonomiske situation, man hjemsender folk på lønkompensation, og så kommer man tilbage, og bilen er ikke, hvor man gerne vil have den.

- Det var ret følelsesladet for mig, og du ved, hvor meget jeg og alle gutterne investerer i det her. Jeg er bare glad på alles vegne. For det viser, at selv i en dårlig situation kan man få noget ud af det. Vi giver ikke op og fortsætter, siger Günther Steiner.

Hele grandprix-weekenden har byger ramt Budapest, og det var ingen undtagelse søndag. Føret var fedtet, som starten skulle til at gå illustreret ved, at Max Verstappen satte sin Red Bull i væggen på vej mod gridden. En kraftpræstation af Ole Schack og de andre mekanikere gjorde, at han blev klar til løbet.

Kevin Magnussen gamblede ved som den eneste at starte på regndæk, mens alle andre var på intermediates. Allerede på formationsomgangen stod dog klart, at banen var tæt på at være tør, hvilket begge kørere meldte ind.

Lewis Hamilton var i særklasse og overtager førstepladsen i VM-stillingen fra sin teamkammerat Valtteri Bottas. Foto: Mark Thompson/Ritzau Scanpix

Når man starter 16 og 18 på en snæver bane som Hungaroring, gælder det om at prøve noget ekstraordinært for at komme frem i bussen.

- Vores strateg sidder i England denne weekend, fordi han brækkede sin arm i et cykelstyrt sidste uge i Østrig. Den anden er her naturligvis. De besluttede, at vi skulle tage chancen og gå på dæk til tørt vejr. Det var en meget hurtig beslutning. Vi gjorde det bare uden nogen lang diskussion. Vi havde intet at tabe, siger Steiner.

Måden, kommunikationen foregik på, blev dyr, for det blev tolket som hjælp til køreren under formationsomgangen, hvilket ikke er tilladt.

For to sæsoner siden ville Haas ikke have jublet over et enkelt eller to point. Men situationen er en anden nu, hvor der skal noget ekstraordinært til for at køre i top ti, og Haas-teamet kæmper for sin eksistens.

- Det er svært for os at få point i øjeblikket. Og nogle af de løb, som er på vej, passer ikke godt til os. Vi prøver altid vores bedste og tager muligheder, hvis de opstår som i dag.

- Kevin gjorde det fantastisk. Vi kender vores bil, og det er svært at holde folk bag sig. Han begik ingen fejl, og det lod til, at han var i den rette zone. Ingen nervøsitet, ikke et hjul blev sat forkert og ingen spørgsmål på radioen. Når noget virker perfekt, er der ingenting at sige. Vi skulle bare håbe, at bilen ikke fik et teknisk problem. Det var et spørgsmål om at eksekvere til perfektion, siger Haas-bossen.

Magnussens teamradio fra formationsomgang til racestarten Gary Gannon, løbsingeniør (GG): - Alle andre er på inters. Lad os få det her til at fungere. Kevin Magnussen (KM): - Argh. Vi har gjort det forkerte. Der er en tør en linje. GG: - Forstået. Hvad vil du gøre? Vi kører starten, og så finder vi ud af det. KM: - Copy that. GG: - Okay, Kevin. Jeg tror, vi bokser nu. KM: - Enig. Boks nu, boks nu. KM: - For tørvejrs, ikke? For tør. KM: - Boks nu for tør. GG: - Ja, vi bokser for tør. KM: - Boks for tør. GG: - Vi har dine dæk, og vi laver din flap. Til dæk et. Dæk et. GG: - Okay, Kevin. Du skal vente ved pitudgangen. Vent ved pitudgangen. Stop ved pitudgangen. Stop ved lysene. KM: - Got it. GG: - Gå til 'mode racestart'. Vent til der bliver grønt. Vis mere Luk

