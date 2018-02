Efter Haas-smugtest: Kørerne har klar ambition

Romain Grosjean håber at være inden for et sekund af de hurtigste, når vintertesten er slut

Vintertest begynder først mandag på Circuit de Barcelona-Catalunya. Alligevel kunne Haas’ 2018-model fredag ses på banen i Montmelo sammen med kørerne Kevin Magnussen og Romain Grosjean - til at begynde med iført jeans.

To gange om året må et F1-team køre op til 100 km uden for de normale testdage til marketingsbrug. Som sidegevinst fungerer PR-dagen som smugtest, hvor systemerne tjekkes igennem for børnesygdomme, før det bliver alvor i den kommende uge.

Driftsikkerhed er en vigtig parameter for en succesfuld vintertest. Sammen med fart, mange kørte kilometer og konsistens …

- Det er det hele. Hvis du har en hurtig bil, som ikke er pålidelig, får du ikke succes. Og på samme vis den anden vej rundt. Er den driftsikker, men langsom, er det heller ikke godt. Vi har brug for begge dele, siger Kevin Magnussen i Haas’ optakt til næste uges test.

Teamkammeraten Romain Grosjean sad i bilen til de første omgange, og han har en klar ambition om, hvor teamet skal være om to uger efter sidste af de otte testedage:

- Ideelt set inden for et sekund af den hurtigste bil på banen. Selv om test altid er lidt uklart, fordi vi ikke ved, hvad de andre gør med brændstofmængder og dæk, har vi generelt en god idé om, hvor vi befinder os.

- Jeg ønsker at være glad for bilen og vide, hvor den kan forbedres. Jeg vil have et godt og tidligt setup til Melbourne, siger Romain Grosjean.

For teamchefen Günther Steiner handler de næste uger først og fremmest om at få kørt så mange kilometer som overhovedet muligt.

- Først kigger vi på driftsikkerhed og så på, hvor hurtigt vi kan køre bilen. Til allersidst hvad vi har brug for til Australien. Vi prøver at køre så meget som muligt. Med mange kilometer lærer du om bilen, du indhenter data og forhåbentlig kan du så forbedre bilen, forklarer teamchefen.

- Forhåbentlig opstår ikke for mange problemer. Det hjælper altid og giver dig selvtillid før sæsonstart. I år har vi kun tre motorer, så hver motor skal i snit holde til syv løb, hvilket er meget krævende, siger Steiner.

Vejret ser dog ud til at kunne drille alle teams. Meterologerne lover køligere temperaturer og mere nedbør end normalt.

På grund af sine forpligtelser i Spanien misser Kevin Magnussen Dansk Motorsport Awards, som afholdes fredag aften i København.