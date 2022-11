Efter Kevin-sensation: Storros fra rivaler

Stemningen var ekstatisk i Haas' garage, da det stod klart, at Kevin Magnussen havde sikret sig pole position ved Sao Paulos grandprix

For lige at sætte Kevin Magnussen og Haas-teamets sensationelle pole-position i perspektiv.

I de seneste ti sæsoner har Mercedes, Red Bull og Ferrari scoret samtlige pole-positioner i Formel 1 med blot fire undtagelser: Felipe Massa (Williams) i 2014 i Østrig, Lance Stroll (Racing Point) i 2020 i Tyrkiet og Lando Norris (McLaren) i 2021.

Fredag i Brasilien rundede Kevin Magnussen (Haas) firkløveret af.

Det er noget, som kollegaerne anerkender og hylder.

Lewis Hamilton, der kun kvalificerede sig otter og har årets første pole-position til gode, har taget sig godt for af retterne i den periode, gratulerede straks Kevin Magnussen, og det samme gjorde teamkammeraten George Russell.

Foto: NELSON ALMEIDA/Ritzau Scanpix

- Jeg er nødt til at sige kæmpe tillykke til Kevin og Haas med pole. Det er den slags uventede resultater, der gør sport så særlig, lød det fra Russell, som selv blev treer og derefter kørte galt.

Ferraris Charles Leclerc kender Haas bedre end de fleste, for han testede for teamet i 2016:

- Tillykke til Haas og Kevin for deres resultat. Det er en dag, de aldrig glemmer.

Alpine-duoen kørte sjette- og syvendebedste tid. Esteban Ocon, som kender Kevin Magnussen godt fra deres tid sammen hos Renault i 2016, anerkendte også præstationen.

- Først og fremmest vil jeg lykønske Haas og Kevin. De tog en risiko, og den betalte sig, så jeg er glad på deres vegne.

Jubel i Haas-garagen. Foto: XPB/Press Association Images/Ritzau Scanpix

Max Verstappen var to tiendedele fra Magnussen og tættest på at snuppe pole-position fra danskeren.

- Vi arbejdede med de temmelig tricky betingelser, og jeg låste hjulene i sving otte, hvilket kostede mig pole, sagde hollænderen.

- Det er bare svært derude, og du er nødt til at finde ud af, hvor meget du kan presse den, for du vil ikke lave kostbare fejl.

- Lørdag ser det godt ud, men i de her betingelser kan alt ske. Vi er stadig med forrest, hvilket er det vigtigste.

- Godt gået til Kevin og Haas-teamet. Jeg håber, de nyder øjeblikket, lød det fra Verstappen.

Han er naturligvis storfavorit til at snuppe sejren i lørdagens sprintløb, når Kevin Magnussen som forventet får svært ved at følge med de forreste.

Pierre Gasly ærgrede sig over sin exit allerede i Q2.

Fordi Alpha Tauri og Haas er i tæt kamp om ottendepladsen i konstruktør-VM, og fordi Kevin Magnussen understregede, hvad der var muligt med den rigtige omgang.

I 2019 i netop Brasilien nåede han podiet for første gang og året efter vandt han en uvirkelig sejr på Monza.

Til Sky lød hans umiddelbare reaktion:

- Det her kan jeg lide. Det er, hvad jeg kan lide ved Formel 1. Er det hans første pole? Tillykke! Ufatteligt. Men for os er det forfærdeligt, for vi kæmper mod dem i mesterskabet.

På Twitter anerkendte Gasly præstationen på denne måde.

Romain Grosjean nåede ti podier i sin F1-karriere, men ingen poles trods spidskompetence under netop kvalifikation.

Den tidligere Haas-kører var hurtig på tasterne.

Hvornår så man senest en sensationel pole-position i Brasilien?

Det var i 2010 sat af Nico Hülkenberg for Williams; manden som måske bliver præsenteret som Kevin Magnussens nye teamkammerat inden for en uges tid ...

