Efter løbet: Kevin straffet

Kevin Magnussens niendeplads i Ungarns Grand Prix blev taget frem fra ham.

Efter hvad danskeren i sin glædesrus betegnede som sit største resultat nogensinde, skulle både han og teamkammeraten Romain Grosjean stå skoleret ved stewards.

De var begge mistænkt for at have forbrudt sig det sportslige reglements artikel 27.1, som handler om, at køreren skal føre bilen alene og uden assistance.

Begge fik ti sekunders straf, fordi de efter dommernes opfattelse havde fået hjælp af pitvæggen under formationsomgangen via radioen.

- Efter at have overvejet sagen grundigt beslutter stewards, at teamet instruerede køreren til at pitte, hedder det i kendelsen.

Uden at teamet kunne bevise, at det skete under nogle af reglementets undtagelser.

Haas-duoen mødtes klokken 18.30 hos løbets stewards, som har travlt. De håndterede også en sag med Red Bulls Alexander Albon, som slap for straf, selv om teamet angiveligt havde tørret hans gridboks samt Renaults fortsatte protest mod Racing Points lyserøde Mercedes. Sidstnævnte sag ses der først på i den kommende uge.

De ti sekunders straf til Kevin Magnussen betyder, at Carlos Sainz rykker forbi ham, men danskeren holder sig foran Ferraris Charles Leclerc.

Det bliver dermed til en tiendeplads og et enkelt point.

Magnussens teamradio fra formationsomgang til racestarten Gary Gannon, løbsingeniør (GG): - Alle andre er på inters. Lad os få det her til at fungere. Kevin Magnussen (KM): - Argh. Vi har gjort det forkerte. Der er en tør en linje. GG: - Forstået. Hvad vil du gøre? Vi kører starten, og så finder vi ud af det. KM: - Copy that. GG: - Okay, Kevin. Jeg tror, vi bokser nu. KM: - Enig. Boks nu, boks nu. KM: - For tørvejrs, ikke? For tør. KM: - Boks nu for tør. GG: - Ja, vi bokser for tør. KM: - Boks for tør. GG: - Vi har dine dæk, og vi laver din flap. Til dæk et. Dæk et. GG: - Okay, Kevin. Du skal vente ved pitudgangen. Vent ved pitudgangen. Stop ved pitudgangen. Stop ved lysene. KM: - Got it. GG: - Gå til 'mode racestart'. Vent til der bliver grønt. Vis mere Luk

