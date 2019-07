Efter problemer: Haas-boss er IKKE glad

Men der er ingen planer om flere ansættelser hos Haas for at løse teamets dækproblemer hurtigt

SILVERSTONE (Ekstra Bladet): Teamejer Gene Haas har mange grunde til at være utilfreds med sit Formel 1-projekt i øjeblikket: Den konstante fremgang er stoppet og afløst af en decideret krise.

Sideløbende udspiller der sig en sæbeopera hos titelsponsoren Rich Energy, og hans kørere har svært ved at holde sig fra hinanden på banen.

Men den 66-årige amerikaner sælger flere af sine CNC-værktøjsbænke end tidligere efter den internationale eksponering gennem Formel 1 og har prøvet lidt af hvert med sine Nascar-hold.

Hvorfor teamchef Günther Steiner ikke er bekymret for budgetterne i de kommende år.

- Gene har været i racing længe, så han ved, at man ikke altid bare bliver bedre og bedre.

- Jeg vil ikke sige, at han er glad for den nuværende situation. Hvorfor skulle han være det? Det kan man ikke klandre ham for. Men han ved, at så længe vi gør comeback, vil alt være fint, sagde Steiner i Silverstone.

Årets problemer har med Pirellis 2019-dæk at gøre, som mange teams bøvler med.

Se også: Haas-boss stiktosset: Uddelte kæmpe skideballe

Se også: Vred armen rundt på Kevin: - Fucking svært

Gummiet bliver ændret igen til næste sæson, så Haas har ingen planer om at kaste ressourcer efter en division dæk-eksperter.

- Lige nu beholder vi, hvad vi har. Vi har ikke gjort noget galt med bilen. Vi er udfordret af en del af bilen, som vi ingen indflydelse har på (dækket). Det skal vi løse, men jeg kan ikke bebrejde nogen for den fejl.

- Men som altid; hvis der findes store talenter derude, ansætter vi flere, men det er ikke noget med at styrke en enkelt afdeling og ansætte 20 nye folk for at finde en løsning. Lige nu arbejder vi bare hårdere, siger han.

Selv hvis Haas gik på jagt hos konkurrenterne, er det ingen hurtig løsning. Som standard i Formel 1 skal der gå mindst seks måneder, før en ingeniør må skifte fra et team til et andet.

Debriefing fra Silverstone: Sæbeopera hos Haas - her gik det HELT galt

Løbsingeniør: Måtte knække koden til Kevin