Efter problemer: Nu er der godt nyt

Kevin Magnussen får ekstra tid i Haas-raceren, når Formel 1-holdene fredag og lørdag tester bilerne på Formel 1-banen i Bahrain.

Det bekræfter Haas på Twitter. Det sker, efter at holdet blev ramt af fragtproblemer torsdag og gik glip af den første del af testdagen.

- Efter at have været ude af stand til at tage del i torsdagens første session på grund af fragtforsinkelser, er vi blevet tildelt fire timers ekstra kørsel fordelt over de næste to dage, oplyser Haas.

Haas manglede udstyr til bilerne, som blev forsinket undervejs og derfor ikke nåede frem i tide torsdag.

Kevin Magnussen sætter sig for første gang ned i den nye Haas-racer fredag. Foto: Mazen Mahdi/Ritzau Scanpix

Magnussen, som lige er skiftet til Haas, får nu en ekstra time fredag eftermiddag samt en time mere lørdag, som er den sidste testdag.

Holdkammeraten Mick Schumacher får to timer ekstra lørdag. Dermed får Haas samlet set fire timer mere til at teste raceren.

De fire timer svarer til den tid, holdet mistede torsdag, og det kommer også Magnussen til gode.

Magnussen er vendt tilbage til Haas, efter at Formel 1-holdet fyrede russeren Nikita Mazepin efter Ruslands invasion af Ukraine.

Haas tog afsked med Mazepin og stoppede sponsoraftalen med det russiske selskab Uralkali, som delvist er ejet af Mazepins far, Dmitry Mazepin.

Årets første Formel 1-grandprix afvikles i næste weekend i Bahrain.