Efter skældud: Nu er der ros til slemme Kevin

Kevin Magnussen formåede i Rusland at løfte sig efter et miserabelt grandprix i Singapore

De fleste eksperter på diverse motorsportsmedier har dagen derpå kun roser til overs til Formel 1's badboy, Kevin Magnussen, som efter løbet i Sochi ellers fik masser af verbale prygl af Force Indias Esteban Ocon og Renaults Carlos Sainz jr.

Derfor endte Kevin Magnussens ellers flotte weekend med at få en snert af en bitter eftersmag, men den må være forsvundet efter at have nærlæst karaktererne i diverse motorsportsmedier.

Bortset fra et enkelt medie har danskeren indkasseret flotte karakterer resten af vejen rundt efter Grand Prix'et i Sochi.

Således skriver Autosport, at Kevin Magnussen lavede et godt stykke arbejde ved at holde Force India væk, men bemærker, at danskeren kortvarigt var lidt for robust.

Også Sky Sport fremhæver, at Kevin Magnussen fik lagt et fint defensivt skærmbillede for at holde Force India væk.

Derimod undrer Planet f1 sig over, hvordan den danske Haas-kører kunne undgå ikke at blive efterforsket af dommerne.

Efter at have tilbageerobret placeringen som 'bedst af resten' har Kevin Magnussen hos f. eks. Autosport fået den tredjehøjeste karakter 8 ud af 10 i et løb, hvor bladet har hevet topkarakteren 10 op til løbets toer, manden på pole position Valtteri Bottas.

Det førende motorsportsblad er af den opfattelse, at finnen havde fortjent sæsonens første Grand Prix-sejr.

Samtidigt slår bladet fast, at det er definitionen på en ikke perfekt weekend, når den førende Lewis Hamilton kan blive slået af en teamkollega i kvalifikationen og vinde løbet på en teamordre.

Der er dog lidt ros til den forsvarende verdensmester for et dristigt og afgørende pres på den eneste tilbageværende VM-udfordrer, Sebastian Vettel.

Planetf1, der ville have haft dommerne pudset på Kevin Magnussen, 'straffer' danskeren med beskedne 6,5 ud af 10, mens de øvrige medier, som Ekstra Bladet har skimmet, er enige med Autosport om, at den danske Haas-kører skal rangeres blandt de tredjebedste i løbet.

Udover Valleri Bottas er der topkarakter til en anden af løbets 'tabere', Red Bulls Max Verstappen, som får 10 ud af 10 hos flere for at have kørt fra startplads nr. 19 til en femteplads.

