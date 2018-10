Efter skræksæson: Falleret F1-kæmpe hyrer stortalent

Talent og gode forbindelse til Mercedes slog i første omgang russiske rubler.

Det ene af Williams' sæder til 2019-sæsonen går til Mercedes-køreren George Russell, som skal være svært uheldig, hvis han ikke i Abu Dhabi sikrer F2-mesterskabet.

2018 har været en historisk skrækkelig sæson for det engang så hæderkronede britiske team. En ringe designet bil og den uprøvede kørersammensætning bestående af betalingskørerne Lance Stroll og Sergej Sirotkin har ikke hjulpet på situationen.

Med sin overbevisende juniorkarriere er 20-årige George Russell en kører af en helt anden kaliber.

- Vi har altid prøvet at forfremme og udvikle nyt talent hos Williams, og George passer perfekt ind i den historie. Han er allerede yderst anset i paddocken, og en kører vi har haft øje på et stykke tid, udtaler teamchefen Claire Williams i en pressemeddelelse.

Teamet er økonomisk trængt, så aftalen er uden tvivl kommet i stand med rabat fra motorleverandøren Mercedes. Teamchef Toto Wolff har dog tidligere vægret sig ved prisen på et sæde. Ifølge Ekstra Bladet oplysninger ønskede Williams 20 millioner dollar - eller gratis motorer.

En anden kapitalstærk bejler er imidlertid tvivlsom. F2-køreren Artem Markelov har længe været sat i forbindelse med et Williams-sæde i 2019, lige indtil hans far og sponsor Valerij Markelov blev anholdt tidligere på måneden blev arresteret i Rusland under anklage for korruption. Og fik milliarder af rubler indefrosset.

George Russell har testet for både Mercedes og Force India. Foto: Jan Sommer

I spil til det sidste Williams-sæde er fortsat den nuværende kører Sergej Sirotkin, som støttes af den russiske SMP-bank. Romantikere drømmer om det usandsynlige comeback til Robert Kubica, mens Mercedes' andet stortalent Esteban Ocon fortsat mangler et cockpit til 2019.

Franskmanden er den dygtigste ledige kører på markedet, men børsnoterede Williams har et budget, der skal hænge sammen og ingen mæcen i kulissen, så han risikerer at sidde på bænken en sæson som tredjekører for Mercedes.

Nuværende Williams-kører Lance Stroll rykker til Racing Point Force India, som hans far har købt. Højst sandsynligt med Sergio Perez som teamkammerat.

Fredagens offentliggørelse betyder, at der på 2019-gridden kun er to ledige sæder på 2019-gridden: Et hos Williams og et hos Toro Rosso.

Tidligere på året var Toto Wolff yderst vred på kollegaerne, fordi det var så svært for Mercedes at placere sine talenter.

