Efter skræksæson: - Meget lovende

Som det er gået de færreste danske Formel 1-fans’ næse forbi, har Ferrari til 2020-sæsonen leveret en historisk ringe motor.

VM-stillingen er tragisk læsning for alle Ferrari-drevne teams.

Næstsidst med sølle tre point ligger Haas.

Tredjesidst finder man Alfa Romeo med otte point.

Og det allermest skræmmende er Ferrari selv.

Den italienske stolthed er i gang med sin dårligste sæson siden 1980 (hvor de blev tier i VM).

Ferrari indtager sjettepladsen (103) og er tættere på at blive overhalet af Alpha Tauri (89), end de er på femtepladsen (134).

Nu lover Ferrari-teamchef Mattia Binotto så bod og bedring allerede fra næste år.

- Lige nu har vi ikke den bedste motor, og jeg tror, at vi til næste år måske grundet reglerne vil have en fuldstændig ny motor.

- Hos Ferrari har vi investeret meget i motorenheden til 2021 og til 2022. Motoren kører i øjeblikket på dynoen (rullebåndet, hvor man tester motoren), og jeg synes, at feedback - både hvad angår ydelse og driftsikkerhed - er meget lovende, siger Binotto ifølge F1.com.

2021 er første chance for Ferrari til at lave ændringer på deres motor, som har med andet end driftsikkerhed at gøre. Coronapandemien har gjort, at der skal spares penge, og antallet af tilladte ændringer fra 2021 bliver færre.

Den firedobbelte verdensmester Sebastian Vettel ligger nummer 14 i VM-stillingen og er noteret for 18 point. Tyskerens bedste resultat i år er en sjetteplads. Foto: Davide Gennari/Ritzau Scanpix

Ny Schumacher-melding: - Vi ser tv sammen

Sæder fordufter: Taler med flere

Planen er at fryse motorudviklingen til 2023- og 2024-sæsonen, men Red Bull kæmper for, at det skal ske endnu tidligere. De vil nemlig gerne overtage Honda-motoren, når japanerne trækker sig fra sporten efter 2021, men har hverken penge eller kapacitet til at udvikle videre på den.

Formel 1 har altid været en konkurrence i at vinde uden egentlig at snyde, og det er grunden til, at italienernes motor er så ringe i år.

Løbende skærpelser af reglerne for de ekstremt komplicerede motorenheder betød til i år ekstra restriktioner på olieforbrug, distribution af elenergi og brændstofstilførsel.

Det fik store konsekvenser for Ferrari samt kundeholdene Haas og Alfa Romeo.

