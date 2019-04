Efter Sri Lanka-tragedien: Kevin kører med sørgehjelm

BAKU (Ekstra Bladet): I modsætning til de fleste af kollegaerne er Kevin Magnussen ligeglad med designet på sin hjelm. Selv til løb nummer 1000 gjorde han intet særligt.

Men til Aserbajdsjans Grand Prix kører den danske Formel 1-stjerne med en sørgehjelm, efter hans sponsor og forretningspartner Anders Holch Povlsens ufattelige tab, hvor tre af hans fire børn blev dræbt i massakrerne i Sri Lanka.

Den er sort og renset for sponsorlogoer; forrest står kun A A A for Alma, Agnes og Alfred.

Teamet viser sin respekt med ‘In loving memory’ og tre A-fyldte hjerter malet på bilernes næse.

Selv om Anders Holch Povlsen normalt kun gæster et par løb om året, har han været sponsor for Haas siden 2018-sæsonen og er derfor en kendt skikkelse på holdet.

Foto: Maxim Shemetov/Reuters/Ritzau Scanpix

Kevin Magnussen kører med en sort hjelm uden sponsorlogoer. Foto: Haas F1 Team

Haas ærer danske terrorofre

Sportsligt tegner weekenden også til at blive svær.

Efter at første træning hurtigt blev afblæst ovenpå George Russells møde med et løst kloakdæksel, var banetiden også begrænset i den anden træning, da både Lance Stroll og Daniil Kvyat kørte galt.

På en enkelt omgang så farten i Haas-raceren hæderlig ud. Kevin Magnussen var hurtigst for teamet på 11. pladsen. Med fuld tank så det som ventet sværere ud, men det er begrænset, hvor meget de og rivalerne fik lært. For meget tid blev tilbragt i garagerne.

Til allersidst var den danske Haas-kører ved at implicere sig i en potentiel farlig situation, da Lewis Hamilton lagde an til overhaling. Mercedes-køreren tøvede først og endte med at snitte Kevin Magnussen, da han gik på gassen, og Haas-raceren ingen plads efterlod.

Indtil videre har dommerne dog ikke fundet den situation alvorlig nok til nærmere eftersyn.

