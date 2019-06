Efter total katastrofe: Kevins store bekymring

Stumperne skal samles op - bogstaveligt talt - for Kevin Magnussen og Haas-teamet.

Danskeren sluttede som nummer 17 efter et dybt frustrerende løb, som dog allerede var smadret inden, da han bragede ind i The Wall of Champions på Circuit Gilles Villeneuve.

Det endte med en ophedet situation, hvor Magnussen fik klar besked af teamchefen om at klappe kaje, mens han stadig sad i bilen.

Haas har en del færre point end håbet, og nu cirkler tankerne om én bestemt ting, som er holdets hovedpine for tiden.

I optakten til Frankrigs Grand Prix, som er lige om hjørnet, nævner Kevin Magnussen hele tre gange, at han håber, at bilen - og ikke mindst dækkene - kan holde samme niveau i løbstrim som i kvalifikationen.

- Vi havde håbet på flere point. Eftersom vi har så god en bil, er det skuffende ikke at have scoret flere point. I det mindste er det godt at vide, at der er stort potentiale i bilen, og det har vi bevist mange gange i kvalifikationen. Vi bliver nødt til at arbejde hårdere for at forstå dækkene under løbet, siger han.

Som Ekstra Bladet kunne fortælle umiddelbart efter løbet i Canada, kommer Haas med et par små opgraderinger til det kommende grandprix. Magnussen har kunnet mærke de hidtidige opgraderinger og nydt forbedringerne.

- Jeg tror, at det vil være det samme i Frankrig, som de andre steder hvor bilen har præsteret godt - i hvert fald i kvalifikationen.

Og så når Magnussen liiiiige at nævne hovedpinen igen.

- Forhåbentlig kan vi være lige så gode i løbene som i kvalifikationerne.

Kevin smadrede raceren i Q2 i Montreal. Foto: Haas F1 Team

Haas har kun været i pointene fire gange ud af 14 mulige, og derfor er de nu kun på ottendepladsen i konstruktørernes mesterskab. Nu venter en periode med fem løb på syv uger, så det bliver en vigtig tid for det amerikanske hold.

I første omgang gælder det racet på Circuit Paul Ricard.

Sidste år scorede Kevin Magnussen et af sine bedste resultater på den franske bane, da han blev nummer seks efter en startposition som nummer ni.

