Efter voldsom ulykke: Trukket fra løbet

Mick Schumacher springer over Saudi Arabien Grand Prix. Risikoen for ham og reservedelslageret er for stor

JEDDAH (Ekstra Bladet): For anden gang har Mick Schumacher totaltsmadret en Haas-racer på den svære og farlige gadebane Corniche Jeddah Circuit.

I december under løbet og lørdag under endnu voldsommere omstændigheder til kvalifikationen før søndagens grandprix.

Ulykken var så ekstren, at Haas lørdag aften tog en beslutning om kun at stille op med Kevin Magnussen til grandprixet.

- Det er for mange ubekendte. Vi ved ikke, hvordan Mick har det til morgen, og der er ikke noget at vinde. Bilen er i den forfatning, den er. Men ved at race ham søndag kunne vi kompromittere vores løb i Melbourne. Og han skulle havde startet fra pitlane under alle omstændigheder. Lige nu kan bilen score point, og vores chance er bedre for det, hvis vi fokuserer på Melbourne, siger Günther Steiner til Ekstra Bladet.

Ambulance til medical center på banen og derfra helikopter til hospitalet for en sikkerheds skyld. Foto: Tariq Mikkel Khan

Det handler om antallet af reservedele, risikoen for flere ulykker lørdag og fragt, der skal direkte til Australien. Derudover er det heller ikke 100 procent, at Schumacher er fit for racing.

- Jeg tror, at han kan tage direkte fra hospitalet til hotellet, men det er ikke bekræftet endnu. Han skulle have lavet nogle scanninger, men han taler med alle og er okay, siger Steiner.

Gadebanen har allerede i sine to udgaver budt på nogle store ulykker, men Haas-bossen mener, at det er inden for rimelighedens grænser.

- Jeg er okay. Tak for beskederne. Bilen føltes fantastisk, og vi kommer stærkere tilbage, skrev Mick Schumacher sent lørdag. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Hvad er for farligt? Jeg kan lide racing. Gutterne elsker det her, fordi det er en udfordring, og når det er, så viser den bedste kører sig. Det er balanceakten. Og den mest talenfulde får det mest ud af det. Det burde ikke være farligt, men jeg kan ret godt lide den her bane, er vist, hvad jeg prøver at sige.

Kevin Magnussen nåede Q3 på en bane, hvor han aldrig har kørt før, og for ham var det problemer med nakken, som betød, at det kun blev til en tiendeplads.

Kevin Magnussen nåede Q3, og så ville nakken ikke mere. Foto: Tariq Mikkel Khan

Først og fremmest var han glad for, at teamkammeraten var okay.

- Når du ser, hvor han taber den, hvordan han ramte og den forfærdelige vinkel. Det er ren beton. Du kan se, at bilen er flået helt fra hinanden. Det er bare vildt, at han kan gå fra et crash som det. Jeg er taknemmelig for sikkerheden i bilerne, så jeg kan tale med Mick i aften og give ham et kram og et klap på skulderen. Det er fantastisk, sagde danskeren umiddelbart efter tidtagningen.

- Men det er en af de bedste baner, jeg har kørt, og jeg ville ikke ændre noget. Selvfølgelig, kan vi gøre den sikrere, så fint.

Red Bulls Sergio Pérez scorede F1-karrierens første pole foran de to Ferrari, mens Max Verstappen ‘kun’ starter firer. Og Lewis Hamilton chokerede alt og alle ved at blive knockoutet allerede i Q1.