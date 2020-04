Eksklusivt interview: Han kæmper for Haas' fremtid

Alvoren er til at føle. Også selv om samtalen i disse coronatider foregår via hver sin skærm i henholdsvis Mooresville, North Carolina og Nørrebro, København, og 55-årige Günther Steiner har skiftet den sædvanlige skjorte ud med en hættetrøje.

Formel 1 er som sport i en eksistentiel krise, og situationen hos griddens yngste team er livstruende.

- Det er meget alvorligt. Teams er som enhver anden forretning, når du ikke har nogen indkomst. Og hvordan skal man få det, når man ikke kører racerløb, som er vores metier. Sponsorerne er ikke glade, når vi ikke kører, for så ser man ikke deres reklamer. Intet kommer ind, siger Haas-teamchef Günther Steiner over en videoforbindelse til Ekstra Bladet.

- Det er meget alvorligt for os og meget alvorligt for Formel 1 generelt, så vi skal i gang igen så hurtigt, som det er sikkert at gøre det. Alle regeringer prøver at genstarte, for hvis ingen arbejder eller laver noget, har du ingen økonomi.

- Det er ret simpelt. Vi er ingen velgørenhed eller klub. Vi er en forretning, og folk skal betales i Formel 1. Men vi kan ikke komme i gang, før det er sikkert.

Bossen var på et af de første fly tilbage til USA, efter Australiens Grand Prix fredag 13. marts blev afblæst, efter en McLaren-mekaniker fik konstateret corona.

- Vi har været hjemme siden da med familien. Alle har det godt. Også familien i Italien. Gudskelov. Danmark virker sikkert, så I skulle være okay. Vi bliver bare hjemme. I de seneste fem uger har jeg vel været ude af huset otte gange. For det meste bare i supermarkedet.

- Primært har jeg arbejdet hjemmefra, hvilket for mig ikke er så dårligt sammenlignet med min hverdag. Jeg har ikke været hjemme så lang tid i træk meget længe.

- Men der er masser af arbejde. Folk tror ikke, der sker noget, men rent faktisk er der meget arbejde, og det er ikke altid lige rart, fordi du er nødt til at komme igennem denne periode.

Kun under vintertest har racerne været på banen i år. Günther Steiner kæmper lige nu for at sikre, at der er stadig eksisterer et Haas F1 Team, når der igen kan køres racerløb. Foto: Jan Sommer

- Økonomisk er det meget svært for alle - overalt i verden - fordi alt er stoppet. Jeg forsøger blot at holde firmaet og teamet kørende og gøre os klar til, når vi skal være klar. Det er min mission i øjeblikket. Det er ikke sådan, at jeg sover længe og har tidlige aftener. Det er det modsatte uden det rare element også at køre racerløb, siger Günther Steiner.

Samtlige teams er lukkede i øjeblikket, og der må hverken udvikles eller produceres dele. Det internationale motorsportsforbund, FIA, fremrykkede og forlængede sin obligatoriske sommerpause, og Günther Steiner forventer, at den bliver forlænget yderligere i denne uge.

Som fire teams andre teams har Haas desuden valgt at sende hovedparten af sine ansatte i Storbritannien på tvungen orlov i en støtteordning, hvor regeringen overtager lønudgifterne.

- I det mindste er vi klar, når vi skal i gang igen. Teamets status er, at det er lagt i mølposer. Vi venter bare på at komme i gang, når vi får en kalender. Lige nu prøver vi bare at gøre det fornuftige, så vi er her på den lange bane.

Budgettet hos Haas ligger et sted mellem 800 og 950 millioner kroner om året. Rejse- og udviklingsomkostninger er skåret væk, men derfor er det stadig dyrt at drive et raceteam, som ikke kører racerløb.

- Omkostningerne er de ansatte, som du prøver at reducere. Vi er heldige at være et lille hold med færre faste udgifter, fordi vi er 200 mennesker, mens de store teams har 800. Vi har så også færre penge.

- Lige nu prøver vi ikke at bruge nogen penge på noget, udover at få folk betalt på den ene eller anden måde. Som du måske ved, er ikke alle på fuld løn. Vi prøver at være påpasselige nu, så vi er her på den lange bane.

- Hvis vi bruger det hele nu, har vi ikke mere tilbage senere og ingen fremtid. Det er, hvad jeg forsøger at gøre i øjeblikket. Det er bedre at få et par skrammer nu i stedet for virkelig at slå sig om tre måneder. Vi skal sikre, at vi alle er der, når vi skal køre racerløb igen og får indtægter, siger Steiner.

Jeg tror, Gene fortsætter

I første ombæring gav Gene Haas sit Formel 1-projekt fem sæsoner. Den amerikanske milliardær ønskede at se både forbedrede resultater og en mere retfærdig fordeling af indtægterne fra Formel 1-organisationen, før han underskrev en ny femårig Concorde-aftale.

Coronakrisen har imidlertid vendt alt på hovedet.

- Glem alt, hvad der var sagt, for omstændighederne har ændret sig. Jeg tror, at Gene ønsker at fortsætte, men vi skal sikre os, at vi kan komme igennem den her sæson uden at spilde penge, siger Günther Steiner til Ekstra Bladet.

- Jeg føler mig overbevist om, at vi fortsætter, og jeg taler med Gene på næsten daglig basis gennem denne krise. Normalt er det kun et par gange om ugen, men jeg vil holde ham opdateret om alt. I krisetider har jeg mere brug for ham, end når alt kører uden problemer.

- Han sætter pris på det og ser, at vi arbejder hårdt for at fortsætte. Alt det, vi har sagt tidligere, er lige til papirkurven. Lige nu kæmper vi for at køre løb igen i år. Glem, hvordan vi præsterer i dem. Vi skal køre racerløb, så sponsorerne får noget udbytte af deres investering.

Günther Steiner håber og tror, at Gene Haas er klar til at tage endnu en femårig periode i Formel 1. Her ses han sammen med Haas-pressechef Stuart Morrison. Foto: Jan Sommer

Fordi der end ikke ligger en bekræftet sæsonpremiere klar, opererer Günther Steiner heller ikke med en dato, hvor han skal vide, hvorvidt der eksisterer et Haas F1 Team i 2021 eller ej.

- Deadline er, når Concorde-aftalen skal underskrives. Og som du ved, er der masser af diskussion om budgetloftet. Før vi er enige om det, underskriver ingen teams en Concorde-aftale. Der går nogle måneder.

- På den korte bane er der spørgsmålet om, hvornår vi kører løb igen, så vi holdes i live. For at tænke på den mellemlange bane skal vi fikse den korte bane, men jeg tror, vi har viljen til at fortsætte.

Krisen har affødt indrømmelser fra de større teams, og der arbejdes hårdt på aftaler, som mindsker omkostninger og fordeler indtægterne mere fair.

- Ingen vil være 100 procent glade, men hvis alle kan leve med det, vil det være et godt resultat.

- FIA (forbundet) og FOM (kommercielle ejere) gør en stor indsats for at få det til at ske, så sporten har en god fremtid med de ti nuværende hold. Det er deres mål. De siger, vi har ti gode hold, og målet skal være at beholde alle på den lange bane. Jeg tror, vi er på rette vej, siger Günther Steiner.