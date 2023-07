Eksperiment udløste F1-chok

HUNGARORING (Ekstra Bladet): På en dårlig dag kvalificerer Max Verstappen sig alligevel toer! Så suveræn er Red Bulls hollænder i år.

Sølle tre tusindedele af et sekund blev han slået med af sin gamle rival Lewis Hamilton, der meget overraskende scorede sin første pole-position siden 2021.

Men det var kun et af en række chokresultater, da Formel 1 rystede posen og forsøgte sig med en tidtagning, hvor alle tre dæktyper var i spil.

For første gang i to år scorede Lewis Hamilton pole. Foto: Marton Monus/Ritzau Scanpix

Billedet hos Haas ændrede sig imidlertid ikke.

Kevin Magnussen fortsatte sin skuffende form om lørdagen og kvalificerede sig kun 19’er. Nico Hülkenberg derimod nåede Q3 for sjette gang i denne sæson og starter 10’er.

På Hungaroring, som er en slags Monaco uden mure, er startplaceringen alfa og omega, for overhalinger er meget svære.

For nyligt sagde Saubers legendariske teammanager Beat Zehnder, at Nico Hülkenberg var den hurtigste kører i kvalifikation, han nogensinde havde arbejdet med.

- Beat har været i sporten længere end mig, så jeg respekterer hans holdning. Og Nico er rigtig god i kvalifikation. Han kan sætte en omgang sammen, som nogle gange kommer ud af intet, så det er godt, sagde Haas-teamchefen Günther Steiner som optakt til weekenden.

Den kedelig trend om lørdagen fortsætter for Kevin Magnussen. Foto: Ferenc Isza/Ritzau Scanpix

Igen manglede Magnussen et halvt sekund og har kun været hurtigere end tyskeren i Monaco og Miami.

Uden udsigt til regn venter en lang og varm søndag for ham nede bagved.

- Af en eller anden grund kæmper jeg lidt med at få det maksimale ud dette års bil på nye dæk og lidt brændstof. I tredje træning var hurtigst af alle i sektor, men langsomt i den anden sektor.

- Det er som om, at nogle min sædvanlige styrker i min kørestil er blevet til svagheder med den her bils karakteristika. Min stil arbejder imod mig, hvor Nico gør det bedre. Med fuld tank er det en anden historie. Lidt forvirrende, men jeg arbejder på det, sagde Kevin Magnussen efter tidtagningen.

Meget overraskende holder George Russells Mercedes lige foran Haas’ dansker, når lamperne går ud. Farten var til pole-position bevist af Lewis Hamilton, men den yngre brite kom ud på det forkerte tidspunkt og blev fanget i trafik til en chokerende tidlig exit.

Carlos Sainz’ Ferrari nåede ikke ind i top ti og starter 11’er, hvilket også var svært at forudse.

Red Bulls Sergio Pérez kan glæde sig over at nå Q3 for første gang siden Miamis Grand Prix først i maj. Men selv om topholdet har det forholdsvis svært på Hungaroring, er han stadig skuffet.

For mexicaneren starter nier bag begge Alfa Romeo!

McLaren har taget et kæmpe skridt frem. Foto: Bernadett Szabo/Ritzau Scanpix

Zhou Guanyu kvalificerede sig femmer og Valtteri Bottas syver, hvilket er dårlige nyheder for Haas. Alfa Romeo ligger bag dem i konstruktør-VM, og det schweiziske team har kurs mod at sikre store point.

McLaren var en anden kæmpe overraskelse. Efter det suveræne løb på Silverstone troede de ikke helt på, at deres opgraderinger virkede SÅ godt, som anden og fjerdepladsen umiddelbart indikerede.

De ville se Ungarns Grand Prix an med et helt anderledes layout og markant højere temperaturer. Men McLaren har vendt en skuffende sæsonstart på rekord tid. Søndag holder Lando Norris og Oscar Piastri i anden startrække og jagter endnu et podie.

To briter i top tre! Foto: Marton Monus/Ritzau Scanpix

- Det er både er irriterende og opmuntrende. Fordi det viser, at der en mulighed for virkelig at tage store skridt - selv på dette stadie med denne generation af biler, kan der laves store skridt. Naturligvis viser det os, at vi skal gå efter det, siger Kevin Magnussens om rivalernes meget effektive opgraderinger.

Daniel Riccardo fik også en god start på sit F1-comeback. Australieren kvalificerede sig 13’er som hurtigste Alpha Tauri.

