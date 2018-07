Ekspert forudser magtdemonstration: F1-stjerne kan blive umulig at slå

Den tidligere Formel 1-verdensmester Jacques Villeneuve er imponeret over Lewis Hamilton, der søndag kørte sig tilbage i spidsen af VM-stillingen

Det var en verdensmester værdigt. da Lewis Hamilton søndag tog sejren ved Tysklands Grand Prix.

Tekniske problemer havde ødelagt britens kvalifikation, så han startede løbet helt nede som nummer 14.

Af den årsag lignede løbet en opgave, der gik ud på at begrænse det samlede tab til konkurrenten Sebastian Vettel, som begyndte fra pole.

Men da racet på Hockenheim var forbi, stod der 25 point ud for Hamilton, mens den tyske rival fra Ferrari udgik og havde scoret et rundt 0.

Sejren betyder tilmed, at Hamilton overhaler Vettel i kampen om kørernes VM, men en triumf som den, der blev kørt hjem søndag, har mere end bare betydning på point-tabellen.

Det mener i hvert fald den tidligere verdensmester og nuværende Formel 1-ekspert, Jacques Villeneuve, der er bange for, at Hamilton nu udsletter spændingen om den samlede sejr.

Lewis Hamilton og Sebastian Vettel ses her lige efter hinanden under Østrigs Grand Prix. Foto: AP

Den Formel 1-pensionerede canadier sammenligner situationen med Singapores Grandprix i fjor, hvor Hamilton ligeledes havde en problematisk weekend, men alligevel satte punktum med en sejr. Akkurat som Sebastian Vettel dengang måtte udgå i et Ferrari-mareridt.

Sidenhen satte briten turboen til i kampen om verdensmesterskabet og sikrede sig titlen to løb før sidste grandprix-weekend.

- Effekten af sejren kunne blive lignende til Singapore sidste år, siger Villeneuve til motorsport.com.

- Lewis var fuldstændig nede, deprimeret og tænkte, at at alle hadede ham. Det var i hvert fald hans attitude inden løbet (i weekenden, red.). Hans udtalelser bar præg af, at han var havde det dårligt, siger canadieren.

- Og så svarer han igen på denne måde med 25 point. Det var på samme måde som i Singapore, hvis jeg husker ret. Og herfra var han umulig at slå. Han havde et tankesæt i de næste 3-4 løb, hvor ingen kunne slå ham, lyder det.

Sort på hvidt forholdt det sig dog ikke helt så tydeligt. For Hamilton hjemtog ganske vidst VM-titlen før tid, ligesom han kørte fremragende i de tre løb, der fulgte i kølvandet på Singapore. Men han var ikke uslåelig.

Det blev til to sejre og en enkelt andenplads, inden Mercedes-stjernen kørte VM-titlen hjem med en sekundær placering i Mexicos Grand Prix.

TV: Lykkelig Hamilton efter drivvåd sejr: Forholdene var perfekte til 'business time':



