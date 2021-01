Eksperternes dødsdom: KLART dårligste kørere

Haas får hug før den nye sæson. Eksperterne på The Race mener, at de klart har de dårligste kørere

Farvel til Kevin Magnussen og Grosjean og goddag til to helt grønne kørere.

Det blev beslutningen fra Haas, og den bliver ikke ligefrem hyldet af motorsportsmagasinet The Race, der har bedt otte af deres mest vidende folk vurdere Formel 1-holdenes kørere.

De skulle rangere dem, ligesom der gives point i F1, og her gav alle - pånær én - kun et point til Haas.

I alt får Haas en score på ni ...

- Selvom Schumacher kommer ind i F1 som F2-mester og med en europæisk F3-titel, så føler vi, at denne økonomisk motiverede gambling med uerfarne kræfter formentlig vil give Haas en ulempe mod de andre ni hold, der har kunnet satse mere sikkert.

Det bliver også fremhævet, at Grosjean og Magnussen var 'kendte størrelser', mens man ikke får fra Nikita Mazepin og Mick Schumacher.

Toppen udgøres af Ferrari, der har fået Carlos Sainz ind i stedet for Sebastian Vettel, mens Red Bull med Max Verstappen og Sergio Perez og Mercedes med sin vanlige kombination af kørere ligger henholdsvis nummer to og tre.

